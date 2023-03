Łukaszenko: Moskwa udzieli przerażającej odpowiedzi na użycie amunicji ze zubożonym uranem

Moskwa „udzieli przerażającej” odpowiedzi na jakiekolwiek potencjalne użycie przez Kijów amunicji ze zubożonym uranem, powiedział w środę prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenko.

Jak przekazała w środę agencja prasowa Tass, prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenko uważa, że Moskwa „udzieli przerażającej” odpowiedzi na jakiekolwiek potencjalne użycie przez Kijów amunicji ze zubożonym uranem.

„Gdy tylko ta amunicja trafi na pozycje wojsk rosyjskich, zobaczycie, że nastąpi straszna odpowiedź. To będzie lekcja dla całej planety” – powiedział Łukaszenko podczas wizyty w Chatyńskim Kompleksie Pamięci.

Białoruski prezydent zaznaczył, że „Rosja ma znacznie więcej niż tylko zubożony uran”.

„Rosja dostarczy nam prawdziwej amunicji uranowej” – zaznaczył Łukaszenko, mówiąc o hipotetycznej możliwości. „Jeśli oni oszaleli, wtedy pociągną za spust w tym procesie. To jest najbardziej przerażające i najbardziej niebezpieczne. Dlatego wszyscy muszą zrobić krok w tył od czystego szaleństwa” – dodał.

Jak pisaliśmy, brytyjski rząd potwierdził w poniedziałek, że wraz z kompanią czołgów Challenger 2 na Ukrainę zostaną wysłane wzbudzające kontrowersje pociski przeciwpancerne ze zubożonym uranem.

Wywołało to oficjalną odpowiedź rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. We wtorek oświadczył, że jeśli Ukraina otrzyma od Brytyjczyków taką amunicję, to Rosja będzie musiała odpowiednio zareagować, uznając to za użycie „broni z komponentem jądrowym”. – Zachód faktycznie zdecydował się walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca – skomentował Putin.

W odpowiedzi, brytyjskie ministerstwo obrony wydało oświadczenie, w którym oskarża prezydenta Rosji o „świadomą próbę dezinformacji”.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii twierdzi, że brytyjska armia od lat używa amunicji ze zubożonym uranem i nie ma to nic wspólnego z bronią jądrową. „Rosja to wie, ale świadomie próbuje dezinformować”.

Zdaniem Ławrowa, brytyjskie dostawy pocisków ze zubożonym uranem na Ukrainę to „krok w kierunku poważnej eskalacji konfliktu”. „Użycie amunicji ze zubożonym uranem w Jugosławii i w Iraku sprawiło, że dziesiątki tysięcy cywilów i żołnierzy NATO ucierpiało” – oświadczył, cytowany przez agencję Interfax.

Dodał, że użycie takiej amunicji zwiększa ryzyko rozwinięcia się nowotworów a „gleba skażona jest na dekady”. „Użycie amunicji ze zubożonym uranem drastycznie zmniejszy, jeśli w ogóle pozostawi, zdolność Ukrainy do wytwarzania wysokiej jakości, nieskażonego jedzenia” – powiedział.

Zapytany o możliwą reakcję Moskwy, odpowiedział: „Weźmiemy to pod uwagę przy naszych działaniach”. „Jesteśmy przywiązani do międzynarodowych standardów prowadzenia konfliktów, mamy własną doktrynę wojskową i — jak powiedzieli prezydent Władimir Putin i minister obrony — będziemy musieli wziąć pod uwagę fakt, że nasi brytyjscy koledzy prowadzą tę eskalację do nowego, bardzo poważnego poziomu” – stwierdził.

