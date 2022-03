Putin daje zielone światło na włączenie do walk ochotników z Bliskiego Wschodu

Prezydent Rosji Władimir Putin dał w piątek zielone światło dla 16 000 ochotników z Bliskiego Wschodu, którzy mają zostać rozmieszczeni wraz z wspieranymi przez Rosję rebeliantami do walki na Ukrainie – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Na spotkaniu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa minister obrony Siergiej Szojgu poinformował, że na Bliskim Wschodzie jest 16 000 ochotników, którzy są gotowi do walki u boku wspieranych przez Rosję sił samozwańczych republik ludowych (DRL i ŁRL). „Jeśli widzisz, że są tacy ludzie, którzy chcą z własnej woli, nie dla pieniędzy, przyjść z pomocą ludziom mieszkającym w Donbasie, to musimy dać im to, czego chcą i pomóc im dostać się do strefy konfliktu” – skomentował Putin.

Szojgu zaproponował również, aby pociski Javelin i Stinger wyprodukowane na Zachodzie, które zostały przechwycone przez armię rosyjską na Ukrainie, zostały przekazane siłom Donbasu wraz z inną bronią, taką jak przenośne systemy przeciwlotnicze i rakiety przeciwpancerne.

„Jeśli chodzi o dostarczanie broni, zwłaszcza zachodnioeuropejskiej, która wpadła w ręce armii rosyjskiej – oczywiście popieram możliwość przekazania jej jednostkom wojskowym ługańskiej i donieckiej republiki ludowej” – powiedział Putin.

Rosjanie zdobyli na Ukraińcach w pełni sprawny system Javelin – wynika z nagrania opublikowanego w rosyjskich sieciach społecznościowych. Wg niezweryfikowanych informacji, wyrzutnia Javelin wraz z pociskami miała trafić w ręce oddziałów separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej.

#Ukraine: Russian/DNR forces captured more Javelin ATGM, but for the possible first the time CLU, meaning a fully functioning system. pic.twitter.com/Vt3CG02K39 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 11, 2022

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba przekazał w niedzielę, że blisko 20 tys. ochotników z 52 krajów świata zgłosiło się, by walczyć po stronie Ukrainy. Według danych podanych przez Siły Zbrojne Ukrainy, od początku rosyjskiej inwazji wojskowej do kraju przybyło 143 tys. Ukraińców, z czego 80% to mężczyźni.

„Rozpatrywane są wnioski od tych ochotników. Mobilizacja wolnych ludzi świata jest po prostu imponująca. Dziś jadą do nas doświadczeni weterani i ochotnicy z 52 krajów świata. To jest ich pragnienie – nie zatrudniliśmy ich, nie motywujemy ich w żaden sposób. To jest ich chęć walki po stronie dobra. Nie jestem upoważniony, by ujawniać dokładną liczby obcokrajowców, którzy już bronią Ukrainy z bronią w ręku. Ale łączna liczba wniosków zbliża się do 20 tysięcy” – powiedział Dmytro Kułeba.

Przypomnijmy, że ukraiński parlament przyjął w czwartek ustawę zezwalającą na przekazywanie broni cywilom, w tym cudzoziemcom. którzy deklarują chęć wzięcia udziału w obronie Ukrainy.

Kresy.pl/Reuters