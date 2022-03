USA przekażą Ukrainie pomoc wojskową o wartości 800 mln dolarów

W kolejnej transzy pomocy wojskowej USA dla Ukrainy znajdą się wyrzutnie Stinger, Javelin i AT-4.

Jak podaje agencja Reutera, prezydent USA Joe Biden ogłosił w środę przyznanie Ukrainie dodatkowej pomocy militarnej o wartości 800 milionów dolarów.

Odnosząc się do uwag Zełenskiego wypowiedzianych w przemówieniu do Kongresu USA, Biden powiedział, że Stany Zjednoczone zaoferowały Ukrainie 1 miliard dolarów pomocy w zakresie bezpieczeństwa. Amerykański prezydent zapowiedział, że Ameryka będzie nadal dostarczać Ukrainie broń do walki i obrony, oferować pomoc humanitarną i wspierać gospodarkę Ukrainy.

Biden podkreślał, że w najnowszym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy będzie 800 systemów przeciwlotniczych. Zapowiadał dalsze wsparcie w miarę pozyskiwania zapasów sprzętu.

Obecna pomoc zostanie przekazana w ramach podpisanej przez Bidena ustawy, która obejmuje wsparcie dla Ukrainy w wysokości 13,6 mld dolarów.

Amerykański prezydent odrzucił prośbę Zełenskiego o ustanowienie strefy zakazu lotów nad Ukrainą twierdząc, że oznaczałoby to „trzecią wojną światową”.

Stratcom Centre podaje, że w ramach najnowszego pakietu pomocy Ukraina otrzyma m.in. 800 zestawów przeciwlotniczych Stinger, 2 tysiące zestawów przeciwpancernych Javelin, 1 tysiąc sztuk lekkiej broni przeciwpancernej, 6 tysięcy granatników przeciwpancernych AT-4, 100 dronów, 5 tysięcy karabinów, 1 tysiąc pistoletów, 400 karabinów maszynowych, 400 strzelb, 20 mln sztuk amunicji do broni strzeleckiej i pocisków moździerzowych, 25 tysięcy kamizelek kuloodpornych oraz 25 tysięcy hełmów.

Details of the new aid to Ukrainea announced earlier by @POTUS pic.twitter.com/QunFvZamLu — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 16, 2022

Jak podawaliśmy, poprzednią transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy Joe Biden zatwierdził w sobotę. Jej wartość wynosi 200 mln dolarów. Kwota może zostać przeznaczona na dostawy broni oraz szkolenia dla ukraińskich sił zbrojnych.

