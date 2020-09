Ministerstwo zdrowia: Powrót części obostrzeń w niektórych strefach kraju

„Będziemy zaostrzali politykę regionalnych obostrzeń. Ograniczymy liczbę osób w zgromadzeniach np. weselach. W strefie zielonej do 100 osób, w żółtej do 75 osób, w czerwonej do 50 osób” – poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. W niektórych strefach wróci także obowiązek zasłaniania nosa i ust na świeżym powietrzu.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej o zaostrzeniu polityki regionalnych obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Podkreślił, że ograniczona zostanie liczba osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach np. weselach. W strefie zielonej do 100 osób, w żółtej do 75 osób, w czerwonej do 50 osób. W niektórych strefach wróci obowiązek zasłaniania nosa i ust na świeżym powietrzu.

„Wprowadzimy ograniczenie działania punktów gastronomicznych, barów, restauracji. W strefie czerwonej będą mogły być otwarte do godz. 22:00. Wprowadzimy obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej” – dodał.

Minister poinformował że „aktualnie przygotowane jest ponad 8 tys. łóżek w szpitalach dla pacjentów zakażonych koronawirusem”. „Zajęte jest ok. 2,3 tys. z nich. Potencjał systemu istnieje” – dodał.

„Nie spodziewamy się, aby w najbliższym czasie zabrakło łóżek dla pacjentów z COVID-19. Zabezpieczyliśmy także ponad 800 respiratorów” – zadeklarował szef resortu zdrowia.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1326 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby z powodu choroby COVID-19 zmarło w kraju 6 osób.

twitter.com / Kresy.pl