Minister zdrowia: Polski system ochrony zdrowia jest przygotowany na zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem

„Należy spodziewać się kontynuacji trendu ok. tysiąca nowych przypadków koronawirusa dziennie” – oświadczył w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapewnił, że polski system ochrony zdrowia jest przygotowany na zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zapewnił podczas poniedziałkowej rozmowy z mediami, że polski system ochrony zdrowia jest przygotowany na zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem. „Należy spodziewać się kontynuacji trendu ok. tysiąca nowych przypadków koronawirusa dziennie” – zaznaczył. Zwrócił uwagę, że w przypadku infrastruktury, zajętych jest około 2 tys. z ok. 6,5 tys. łóżek i ok. 80 z blisko 400 respiratorów – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

„Mamy do dyspozycji w tej chwili blisko 6,5 tys. łóżek, ale (…) ta liczba może być bardzo szybko zwiększona do 8 czy 10 tys.” – powiedział minister.

Wyraził opinię, że w najbliższym czasie należy spodziewać się trendu około tysiąca nowych zakażeń dziennie. „Mam nadzieję, że nie będzie się to tak dynamicznie rozwijało, by ta liczba była większa. Nadal głównym przedmiotem monitorowania będzie liczba osób hospitalizowanych i liczba osób, które wymagają wspomagania tlenowego” – dodał.

„Ostatnie liczby zakażeń to nie jest dla nas zaskoczenie. To konsekwencja powrotu do normalnego funkcjonowania. To powrót m.in do standardowych form pracy, do większych interakcji społecznych” – powiedział szef resortu zdrowia.

„Najważniejszym wskaźnikiem epidemii jest liczba osób hospitalizowanych i osób pod respiratorami. Te liczby są stabilne, nie rosną tak jak dzienne liczby zakażeń. Nasz system ochrony zdrowia jest przygotowany do przyjęcia większej liczby pacjentów” – podkreślił minister.

Zaapelował także „o stosowanie podstawowych zasad reżimu sanitarnego: dystansu, dezynfekcji i noszenia maseczki”. Wyraził przekonanie, że to najlepsze sposoby walki z koronawirusem.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w związku z koronawirusem w szpitalach przebywa aktualnie 1979 osób, 83 są pod respiratorem.

W ciągu ostatniej doby wykryto w Polsce 748 przypadków.

