Ponad tysiąc nowych potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze w przeciągu ostatnich 24 godzin w Polsce odnotowano 1002 potwierdzone przypadki koronawirusa. To najwyższa dobowa liczba od początku pandemii.

Mamy 1002 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: małopolskiego (149), lubelskiego (122), pomorskiego (96), wielkopolskiego (94), mazowieckiego (88), dolnośląskiego (83), podkarpackiego (69), śląskiego (64), łódzkiego (61), kujawsko-pomorskiego (35), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 19, 2020

W codziennym raporcie ministerstwa zostały wyróżnione przypadki z podziałem na województwa. Z województwa małopolskiego (149), lubelskiego (122), pomorskiego (96), wielkopolskiego (94), mazowieckiego (88), dolnośląskiego (83), podkarpackiego (69), śląskiego (64), łódzkiego (61), kujawsko-pomorskiego (35), opolskiego (35), zachodniopomorskiego (31), podlaskiego (24), warmińsko-mazurskiego (22), świętokrzyskiego (21) i lubuskiego (8).

Ministerstwo zapewnia, że w ciągu doby wykonano ponad 20 tysięcy testów.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 20 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/aX0sTqUVqM — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 19, 2020

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował we wtorek, że szczepionka na COVID-19 będzie dostępna wiosną. Jej koszt będzie wynosił około 2 euro.

Minister zdrowia został zapytany na antenie Telewizji Republika, kiedy będzie dostępna szczepionka na koronawirusa, zdatna do bezpiecznego użycia. „Sytuacja wygląda w ten sposób, że my staramy się kierować takim kryterium bezpieczeństwa pacjenta, świat medycyny tym się charakteryzuje, że to kryterium bezpieczeństwa pacjenta rzeczywiście jest najważniejsze” – odpowiedział.

„My uczestniczymy we wspólnym mechanizmie zakupowym Unii Europejskiej, który w ramach negocjacji prowadzi taką kooperację z trzema dużymi firmami farmaceutycznymi, które prowadzą prace w tym trybie, który jest standardowy dla rozwijania jakiegokolwiek leku, w tym również szczepionki i według tych prac oczywiście każda z tych firm wykazuje różne postępy, ale mamy bardzo optymistyczne informacje, które mówią, że zdolność produkcyjna w przypadku jednej z firm, będzie osiągnięta pod koniec grudnia” – dodał Niedzielski.

Minister podkreślił, że standardowe badania nad lekiem, które zostały przeprowadzone w ostatnim czasie wykazały „pewne zjawiska uboczne i te prace zostały chwilowo wstrzymane”. „Z naszych informacji wynika, że nie są to takie fundamentalne zastrzeżenia. Te ryzyka raczej są takie, które powodują chwilową przerwę i w tym znaczeniu myślę, że to by było hura optymistyczne zakładać, że w grudniu będzie już ta szczepionka dostępna, bo też musimy pamiętać, że po tym, jak ona jest przekazana do możliwości produkcyjnych, to musi być produkcja, dystrybucja, musi to dotrzeć do nas do kraju” – zaznaczył.

