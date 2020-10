Minister zdrowia: Zamówiliśmy 80 tys. dawek remdesiviru, zwiększamy liczbę łóżek w szpitalach

„Podpisaliśmy umowę na dostawę 80 000 dawek leku Remdesivir, wspierającego leczenie COVID-19” – oświadczył w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że w tym miesiącu Polska dostanie 20 tys. dawek, pozostałe systematyczne dostawy będą trwały do marca. Dodał, że aktualnie trwa zwiększanie liczby łóżek szpitalnych dla osób chorych na Covid-19.

Podczas sobotniej konferencji prasowej Niedzielski odniósł się do sygnałów sugerujących, że w szpitalach, które leczą pacjentów chorych na COVID-19 kończy się remdesivir. „Mam bardzo dobrą informację. Dziś, dosłownie przed chwilą, podpisaliśmy umowę na dostawę 80 tys. dawek leku remdesivir, leku, który ma zastosowanie w leczeniu stanów zaawansowanych związanych z COVID-19. W zasadzie jest to lek, który stosuje się jako obronę przed przejściem do wspomagania tlenem, czyli do respiratora” – oświadczył minister cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP). Oświadczył także, że aktualnie trwa zwiększanie liczby łóżek szpitalnych dla osób chorych na Covid-19.

Minister podkreślił, że w tym miesiącu dostaniemy 20 tys. dawek, pozostałe dostawy będą trwały do marca.

„Pod kątem intensywnej terapii czy leczenia skutków COVID-19 jesteśmy pod tym względem zabezpieczeni” – dodał szef resortu zdrowia.

Minister podkreślił, że resort zdrowia przygotowuje różne scenariusze rozwoju epidemii. Aktualnie trwa zwiększanie liczby łóżek szpitalnych dla osób chorych na Covid-19. Niedzielski poinformował, że wojewodowie zadeklarowali, że mają 11 tys. łóżek szpitalnych – aktualnie zajętych jest ponad 4,5 tys.

„Będziemy pracowali nad tym, by w ciągu najbliższych dni powiększyć to o 2 tys. To samo dzieje się z respiratorami. Ta liczba na początku tygodnia oscylowała w okolicach 800, w tej chwili przekroczyła 900 – wyjaśnił” – dodał.

Adam Niedzielski poinformował, że zlecił Agencji Rezerw Materiałowych wydanie dla szpitali kolejnych 300 respiratorów oraz 264 kardiomonitorów.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powrót „godziny dla seniorów” w sklepach, aptekach i drogeriach.

„Dążymy do ustabilizowania sytuacji, aby dynamika wzrostu zachorowań była malejąca” – podkreślił szef rządu.

W czasie sobotniej konferencji prasowej premier został także zapytany, czy istnieje możliwość powrotu do nauki zdalnej. „Na dzień dzisiejszy 98 proc. szkół funkcjonuje w systemie stacjonarnym i tylko niewielki ich procent funkcjonuje w systemie zdalnym, albo hybrydowym” – odpowiedział szef rządu. „Na dzisiaj nie widzimy konieczności wprowadzenia obowiązku nauki w trybie zdalnym” – dodał.

Resort zdrowia poinformował w sobotę o 5300 nowych przypadkach zakażenia, które zostały potwierdzone w czasie ostatniej doby. W samej Warszawie odnotowano 409 nowych zakażeń, w Łodzi – 150, w Krakowie – 130, w Gdańsku – 82, w Poznaniu – 78. „Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 49 osób” – dodano w komunikacie.

pap / rmf24.pl / Kresy.pl