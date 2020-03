Orlen wstrzymuje dostawy płynu dezynfekującego do części supermarketów

PKN Orlen nie będzie już sprzedawał produkowanego przez siebie płynu do dezynfekcji do części supermarketów. Jest to związane naruszaniem warunków współpracy z Orlenem przez te sieci.

W wydanym we wtorek komunikacie PKN Orlen napisano, że pojawiły się doniesienia o tym, że sieci handlowe kierują płyn do dezynfekcji rąk produkowany przez polski koncern do dalszej sprzedaży, często po zawyżonych cenach. Tymczasem Orlen zastrzegał, że płyn sprzedawany sieciom handlowym ma służyć wyłącznie do użytku wewnętrznego.

„Sieci handlowe złożyły zamówienia do producenta, czyli do spółki Orlen Oil, na płyn do dezynfekcji, argumentując zapotrzebowanie wyłącznie koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania oraz bezpieczeństwa pracowników i klientów” – czytamy w komunikacie PKN Orlen. „Odbiorcy zadeklarowali, że produkt nie zostanie przeznaczony do dalszej sprzedaży” – twierdzi płocki koncern.

Jak podano, w związku z tym, iż produkcja płynu to „temat społecznie drażliwy”, Orlen podjął decyzję o zaprzestaniu współpracy z odbiorcami łamiącymi zasady umowy.

Jak podaje Informacyjna Agencja Radiowa, w sieciach społecznościowych pojawiły się zdjęcia wskazujące na to, że płyn znalazł się w ofercie jednej z francuskich sieci handlowych w Polsce.

Według prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, w marcu koncern sprzedał sieciom handlowym 200 tys. litrów płynu z zastrzeżeniem, że ma on służyć wyłącznie dla zabezpieczenia pracowników i klientów. Na stacje benzynowe trafiło 820 tys. litrów. Z komunikatu Orlenu wynika, że 300 tys. litrów przekazano bezpośrednio szpitalom i innym instytucjom a 1 mln litrów Agencji Rezerw Materiałowych.

Orlen zapowiedział, że w kwietniu zwiększy produkcję płynu do około 5 mln litrów. Będzie to możliwe dzięki uruchomieniu drugiego zbiornika na płyn o pojemności 350 metrów sześciennych, co umożliwi produkcję i konfekcjonowanie w trybie ciągłym.

Pełna treść oświadczenia dotyczącego dystrybucji płynu do dezynfekcji rąk przez sieci wielkopowierzchniowe pic.twitter.com/w2Oblcqk2u — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 31, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Orlen „maksymalnie” obniża ceny paliw na swoich stacjach

Kresy.pl / polskieradio24.pl