Minister rolnictwa: mamy obowiązek pomóc Ukrainie, bo jest wojna

Mamy obowiązek pomóc Ukrainie, bo jest wojna – oświadczył minister rolnictwa Robert Telus. Wyraził opinię, że z produktami z Ukrainy zostaniemy i po wojnie.

W środę w Warszawie odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii oraz Bułgarii. „Zaprosiłem pięć krajów przygranicznych do Polski, żebyśmy razem usiedli i rozmawiali. Zaprosiłem również ministra Ukrainy i tutaj zaskoczenie, bo – na razie nieformalnie – mam informację, że minister Ukrainy nie przebędzie na to spotkanie, co mnie bardzo martwi” – oświadczył minister rolnictwa i rozwoju wsi, Robert Telus, podczas poniedziałkowej audycji w Radiu Maryja.

„Ale pięć krajów przyjedzie i wypracujemy wspólne stanowisko w tych wszystkich sprawach dotyczących transportu produktów z Ukrainy” – zadeklarował. „Bo ja mówię jedną rzecz: próbują wmówić nam albo wbić klina między Polskę i Ukrainę, że to, co my robimy, to robimy przeciwko Ukrainie. Nie, my chcemy pomóc Ukrainie. My wiemy, że mamy obowiązek nawet pomóc Ukrainie, bo jest wojna. Ale z drugiej strony to nie może być pomoc tylko jednego kraju czy czterech-pięciu krajów przygranicznych, to musi być pomoc wszystkich państw” – powiedział minister.

Jak podkreślił, „ciągle naciska na Komisję Europejską, na kraje Unii Europejskiej” po to, żeby „zbudować mechanizmy na lata”. „Bo nawet gdyby się dzisiaj, jutro wojna skończyła, to i tak z produktami [z Ukrainy – red] zostaniemy dlatego, że mówi się o akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej” – dodał.

Zobacz: Minister Rolnictwa: rozumiem rolników, ale mamy obowiązki względem Ukrainy

Telus wyraził opinię, że akcesja „musi być poukładana”. „Ona nie może być kosztem polskich rolników i na to naprawdę nie wyrażamy zgody, i jesteśmy temu przeciwni. Dlatego potrzeba jest tej rozmowy. Potrzeba jest tej budowy i potrzeba też solidarności europejskiej. Nie do końca ją widzę” – powiedział.

W poniedziałek szef resortu rolnictwa był pytany na antenie Polskiego Radia o możliwość zniesienia zakazu importu zbóż z Ukrainy do państw przygranicznych po 15 września br. „To jest dla mnie niepokojąca informacja i będziemy robić wszystko, żeby to się zmieniło” – oświadczył. Jak dodał, Polska utrzymuje współpracę z pozostałymi państwami przygranicznymi.

Minister podkreślił, że zakaz importu zbóż z Ukrainy miał obowiązywać do końca roku. Wyraził opinię, że zniesienie zakazu 15 września – miesiąc przez wyborami w Polsce – byłoby decyzją polityczną UE, nieuzasadnioną merytorycznie.

Przeczytaj: „Polska świnino idź do domu” – protest ukraińskich rolników przy granicy z Polską

Pod koniec kwietnia Komisja Europejska porozumiała się z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Na początku maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Początkowo obowiązywały do 5 czerwca i zostały następnie przedłużone do 15 września br.

W połowie kwietnia br. minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział też upublicznienie listy firm, które sprowadzały ukraińskie zboże. Deklarował, że nastąpi to „w najbliższym czasie”. Listy jednak nadal nie ma. Minister odsyła do Krajowej Administracji Skarbowej, a KAS zasłania się tajemnicą celną.

Przeczytaj: „Czekamy na żniwa i to dopiero będzie dramat”. Ukraińskie zboże nadal trafia do Polski

Zobacz także: Minister zarządza kontrolę w skupach malin w związku z podejrzeniem „zmowy cenowej”. Ani słowa o imporcie z Ukrainy

rp.pl / Kresy.pl