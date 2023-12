Włoski minister obrony Guido Crosetto uważa, że już najwyższy czas, by zacząć szukać politycznego rozwiązania w celu zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

W sobotę, podczas wizytacji włoskich żołnierzy stacjonujących w bazie w Malborku, minister obrony Włoch Guido Crosetto oświadczył, że nadszedł czas, by zacząć próbować szukać rozwiązania politycznego, by zakończyć trwającą prawie dwa lata wojnę rosyjsko-ukraińską.

„Ta wojna trwa już prawie dwa lata i uważam, że obok i równolegle do zaangażowania militarnego i wsparcia dla Ukrainy, ważne jest, by obrać ścieżki, które prowadzą do politycznego rozwiązania” – powiedział Crosetto, cytowany przez włoską agencję informacyjną ANSA.

„To, czego nie sposób osiągnąć militarnie – a dotąd osiągnęliśmy przetrwanie Ukrainy, która mogła zostać zmieciona oraz konsolidację granicy, co zablokowało rosyjski atak – może zostać osiągnięte poprzez otwarcie frontu dyplomatycznego i politycznego, by spróbować osiągnąć takie same rezultaty poprzez rozmowy pokojowe” – uważa szef włoskiego resortu obrony.

„To, co istniało przed wojną musi zostać przywrócone, a czego nie można osiągnąć przy użyciu broni, trzeba załatwić w inny sposób” – dodał Crosetto.

Jak pisaliśmy, w listopadzie br. ujawniono nagranie rozmowy włoskiej premier Giorgii Meloni z dwoma rosyjskimi pranksterami, którzy przekonali swoją rozmówczynię, że rozmawia z urzędnikami Unii Afrykańskiej. Rozmowa dotyczyła m.in. wojny rosyjsko-ukraińskiej. Premier Włoch przyznała, że na Zachodzie jest już widoczne zmęczenie tym konfliktem. „Prawdę mówiąc, jest bardzo duże zmęczenie, ze wszystkich stron. Jesteśmy blisko momentu, w którym wszyscy zrozumieją, że potrzebujemy drogi wyjścia” – powiedziała Meloni. „Problemem jest znalezienie takiego rozwiązania, które byłoby akceptowalne dla obu [stron – red.], bez pogwałcenia prawa międzynarodowego” – dodała.

Rosjanie byli gotowi zakończyć wojnę, gdybyśmy przyjęli status neutralny, jak kiedyś Finlandia, i zobowiązali się, że nie wstąpimy do NATO – powiedział pod koniec listopada br. Dawid Arachamija szef ukraińskiej delegacji na rozmowy z Rosją w 2022 r., czołowy polityk partii Sługa Narodu.

Ansa / Kresy.pl