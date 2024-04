Media: USA zatwierdzają operację w Rafah w zamian za brak izraelskiego kontrataku na Iran

Według bliskowschodnich mediów Stany Zjednoczone zatwierdziły potencjalną izraelską operację w Rafah w zamian za to, że państwo żydowskie nie przeprowadzi kontrataków na Iran.

Jak poinformował The Jerusalem Post powołując się na czwartkowy raportu katarskiej gazety The New Arab, Stany Zjednoczone zatwierdziły potencjalną izraelską operację w Rafah w zamian za to, że państwo żydowskie nie przeprowadzi kontrataków na Iran.

The New Arab podaje, że „premierowi Benjaminowi Netanjahu udało się uzyskać amerykańską zgodę na operację wojskową w Rafah w zamian za powstrzymanie się od przeprowadzenia szerokiej operacji wojskowej przeciwko Iranowi w odpowiedzi na jego niedawny atak”.

Według artykułu „dyskurs na temat izraelskiej odpowiedzi wobec Iranu jest sprzeczny z pragnieniami administracji amerykańskiej i nie jest realistyczny, biorąc pod uwagę izraelskie twierdzenia, że Stany Zjednoczone odegrały główną rolę w odparciu irańskiego ataku i uniemożliwieniu jego powodzenia”.

Źródło odnotowało, że „IDF przeprowadziły naloty na kilka obszarów przylegających do granicy między Strefą Gazy a Egiptem”, dodając, że „odpowiednie władze w Egipcie zostały powiadomione przed wykonaniem niektórych z tych ataków.

Przypomnijmy, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu twierdzi, że jego kraj nie szuka napięć. „Irańska operacja była konieczna i proporcjonalna oraz uderzyła w cele wojskowe podmiotu izraelskiego” – powiedział rzecznik podczas poniedziałkowej cotygodniowej konferencji prasowej w Teheranie w poniedziałek, dodając, że Republika Islamska wydała niezbędne ostrzeżenia przed operacją i podjęła zdecydowane działania po tym, gdy minął termin ultimatum, jakie przedstawiła drogą dyplomatyczną, przytoczyła syryjska agencja informacyjna SANA.

W nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił w stronę Izraela około 200 jednostek amunicji krążącej (dronów) oraz około 100 pocisków balistycznych. Izraelczycy twierdzą, że byli w stanie, wraz z sojusznikami, zestrzelić 99 proc. z nich. Izraelczyków wspierali także Amerykanie, Jordańczycy, Brytyjczycy i Francuzi. Amerykanie ujawnili, że zestrzelili łącznie 80 bezzałogowych statków powietrznych i co najmniej sześć rakiet balistycznych wystrzelonych z Iranu oraz przez jemeńskich sojuszników Teheranu. W samym Jemenie zniszczyli jedną wyrzutnię rakiet.

Kresy.pl/JPost