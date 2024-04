Media: Ukraina w NATO w zamian za zrzeczenie się części terytorium na rzecz Rosji

"Było dla nas kilka symbolicznych elementów - był to pierwszy tankowiec, który rozładował się w nowym terminalu w Alexandroupolis w Grecji. Miło było nam porozumieć się z Grekami, że możemy frachtować część tego ładunku. Był to próbny zakup gazu, był on potrzebny do przetestowania mechanizmu dostaw” – minister powiedział w czwartkowym wywiadzie telewizyjnym, potwierdzając, że w dniach 1–2 kwietnia konsumenci w Mołdawii korzystali ze skroplonego gazu dostarczanego ze Stanów Zjednoczonych do Grecji.

Zapytany o cenę tego gazu, odrzucił twierdzenia, że ​​jest on znacznie droższy od gazu dostarczanego przez Gazprom. "Nie mogę podać cyfry, bo warunki kontraktu na to nie pozwalają. Cena Gazpromu w kwietniu wynosi około 326 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Ten zakup jest zbliżony do tej ceny, ale jest nieco wyższy. Niewiele wyższy. Jednak w tym przypadku cena nie była istotna. To jest sprawa drugorzędna. Naszym głównym zadaniem było zbadanie funkcjonowania terminalu, warunków rozładunku i procesu rezerwacji slotów” – powiedział Parlicov, którego zacytowała rosyjska agencja informacyjna Interfax.