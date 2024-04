Media: nowe ukraińskie drony rozpoznawczo-uderzeniowe Sokił-300 gotowe do działań bojowych

Ukraińskie drony rozpoznawczo-uderzeniowe Sokił-300, w wersji o zasięgu ponad 3 tys. km, mają być już gotowe do działań bojowych.

Według informacji mediów branży zbrojeniowej, Siły Zbrojne Ukrainy są już w posiadaniu nowych bezzałogowców uderzeniowych dalekiego zasięgu, Sokił-300. To drony produkcji ukraińskiej, które z wyglądu przypominają tureckie Bayraktary.

Sokił-300 mierzy 8,5 metra długości, a rozpiętość skrzydeł wynosi 14 metrów. Może przenosić ładunek bojowy o masie do 300 kg. Z informacji zawartych na infografikach wynika, że maksymalny pułap to co najmniej 9 km, a zasięg 3,3 tys. km (przy zastosowaniu austriackiego silnika Rotax 914; z ukraińskim AP-450T2 zasięg wynosi do 1300 km). Maksymalny czas lotu to 26 godzin, promień działania to, według tych informacji, 150 km.

The Falcon-300 (Rotax 914 variant) drone manufactured in Ukraine is reportedly ready for action. Range of 3,300km (2,050 miles) with a 300kg payload (660 lbs) and altitude ceiling of 9.1km (30,000 feet). pic.twitter.com/oyPH3ynyUn

Ukraine 🇺🇦 has developed a Bayrakatar-like drone, named “Sokol-300” that can reach a range of 3300km and fly at an altitude of 12km, with a 300kg payload

It would be able to reach 80 of Russia’s 99 main air bases, including the long-range bombers stationed in Murmansk pic.twitter.com/SKs8c7lNjA

