Małopolska nie zamierza ustąpić Brukseli w kwestii uchwał ws. ideologii LGBT, wysłano odpowiedź do KE

Małopolska nie zamierza uchylać deklaracji przeciwko ideologii LGBT. Zarząd woj. małopolskiego poinformował Komisję Europejską o powołaniu stanowiska Pełnomocnika i Rady do spraw Równego Traktowania i Praw Rodziny.

Przypomnijmy, że na początku września br. Komisja Europejska w liście do marszałków pięciu polskich województw przypomniała, że strona polska ma czas do 14 września br. na odniesienie się do zarzutów ws. tzw. stref wolnych od ideologii LGBT i „podjęcie działań korygujących”. W przeciwnym razie zagroziła wstrzymaniem funduszy i pozwem do unijnego trybunału. Podany termin mija we wtorek, czyli dziś.

W tej sytuacji, władze regionalne Małopolski wysłały odpowiedź do Komisji Europejskiej. Zarząd regionu poinformował Brukselę o powołaniu stanowiska Pełnomocnika i Rady do spraw Równego Traktowania i Praw Rodziny przy Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim, co zapowiadano już wcześniej. Jednocześnie, zarząd Województwa Małopolskiego nie zamierza zmieniać lub uchylać deklaracji przeciwko ideologii LGBT.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej marszałek woj. małopolskiego, Witold Kozłowski potwierdził wysłanie pisma do KE w tej sprawie. Jego zdaniem, powstanie rady powinno rozwiać wątpliwości Komisji Europejskiej.

– Przecież jakby nie było problemu, to nikt nie zwracałby na to uwagi. Jeżeli my zostaliśmy postawieni przed taką sytuacją, że narzuca się nam różne rzeczy, za które my przecież nie odpowiadamy, to naszą reakcją na ten problem jest powołanie pełnomocnika i rady – powiedział Kozłowski, cytowany przez rmf24.pl.

Rada ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny ma być niezależnym ciałem doradczym dla samorządu województwa. Mają się w niej znaleźć przedstawiciele różnych instytucji, jak również opozycyjni radni z Sejmiku województwa.

Jak podaje RMF FM, Komisja Europejska stoi na stanowisku, że tzw. deklaracja anty-LGBT narusza prawa mniejszości seksualnych i domaga się unieważnienia tego dokumentu. Radio twierdzi przy tym, że KE może wstrzymać wypłatę bieżących środków unijnych, jak i około 2,5 mld euro, przewidywanych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Przypomnijmy, że w 2019 roku radni około 50 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce przyjęli niewiążące prawnie deklaracje sprzeciwu wobec ideologii „LGBT”. Z kolei 39 samorządów przyjęło Samorządową Kartę Praw Rodzin, 3 zaś uchwałę „w sprawie wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach”.

W ostatnich miesiącach z inicjatywy lewicowo-liberalnej opozycji próbowano uchylić uchwały sejmików ws. ideologii LGBT, argumentując to groźbą utraty miliardów euro ze środków unijnych.

W końcu sierpnia radni KO, Polski 2050 i Lewicy w Sejmiku Województwa Lubelskiego domagali się uchylenia uchwały z 2019 r. ws. ochrony rodziny i przeciwdziałania propagowaniu ideologii ruchów LGBT m.in. w szkołach, grożąc, że województwo może stracić 10 mld zł z funduszy UE. Według marszałka województwa nie ma takiego zagrożenia.

Podobna sytuacja jak woj. lubelskim miała wcześniej miejsce w Małopolsce. W lipcu br. KE skierowała do samorządu list ostrzegający, w którym domagała się unieważnienia uchwały. Według informacji medialnych KE oświadczyła, że wstrzymuje rozmowy na temat pieniędzy, które ma otrzymać region. Chodziło o 2,5 mld euro. Środki miałyby pomóc w sfinansowaniu walki ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19. Większość małopolskich radnych nie chciała jednak spełnić oczekiwań Komisji. Za unieważnieniem uchwały opowiadał się w lipcu br. Tomasz Urynowicz (Porozumienie), wicemarszałek woj. małopolskiego.

