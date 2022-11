Skarga Polski „z rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości”. TSUE zajmie się nią za 2 lata

Skarga Polski została zarejestrowana – miała usłyszeć dziennikarka RMF FM w TSUE. O skardze informował w ubiegłym tygodniu na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wpłynęła 2 listopada. Oznacza to, że wyroku należy się spodziewać w drugiej połowie 2024 roku – zwraca uwagę portal RMF w niedzielę.

Skarga dotyczy rozporządzenia Rady UE w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz. Wiceminister Sebastian Kaleta podkreślał w ubiegłym tygodniu, że to skarga złożona „z rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości”. Wskazał, że „w skardze Polska podnosi, że rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem traktatów, nie było procedowane z procedurą przewidującą jednomyślność”.

Dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon usłyszała w TSUE, że wyrok w tej sprawie zapadnie mniej więcej za dwa lata. „Skargi państw członkowskich są średnio rozpatrywane przez 21 miesięcy” – portal RMF 24 cytuje rozmówcę z TSUE. Na wydłużenie terminów miała wpływ pandemia Covid-19.

Rada UE może odpowiedzieć w ciągu dwóch miesięcy. Aktualnie trwa procedura pisemna. „Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie” – podkreśla rozmówca w TSUE.

KE nie komentuje postępowania. Bruksela uważa, że rozporządzenie miało odpowiednią podstawę prawną. „Komisja Europejska zaproponowała odpowiednią podstawę prawną, którą zweryfikowali prawnicy, a państwa UE ją przyjęły także po dokonaniu przeglądu” – portal RMF cytuje źródła w KE.

Zdaniem Komisji akt prawny powstał jako reakcja na niebezpieczeństwo spadku czy całkowitego wstrzymania dostaw gazu z Rosji.

Rada UE przyjęła rozporządzenie przewidujące redukcję zużycia gazu we wszystkich państwach UE od 1 sierpnia do 31 marca o 15 proc. Cel ten ma być co do zasady dobrowolny, lecz może stać się obowiązkowy w przypadku ogłoszenia przez Radę UE unijnego stanu alarmowego (także na wniosek KE gdyby problemy zgłosiło co najmniej 5 krajów). Polska głosowała przeciw rozporządzeniu.

Zobacz także: Gaz z Norwegii zaczął płynąć przez Baltic Pipe do Polski

rmf24.pl / Kresy.pl