Łukaszenko z wizytą w Chinach

We wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na dostawy blisko 1400 nowych pojazdów dla Wojska Polskiego, w tym ponad 1000 bojowych wozów piechoty BORSUK dla Sił Zbrojnych RP. Realizacją kontraktu zajmie się konsorcjum firm Polska Grupa Zbrojeniowa i Huta Stalowa Wola. Podpisana we wtorek umowa ma charakter ramowy. Nie wskazano więc kwoty kontraktu, ani przewidywanego czasu realizacji.

Przedmiotem podpisanej we wtorek umowy jest blisko 1400 wozów dla Wojska Polskiego. "To co wydarzyło się przed chwilą to zamówienie 1400 BWP Borsuk. To największy projekt polskiej zbrojeniówki. HSW to zakłady, które produkują nowoczesną i sprawdzoną broń" - oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystości podpisania umowy. PAP precyzuje, że chodzi o blisko 1400 nowych pojazdów dla Wojska Polskiego, w tym ponad 1000 bojowych wozów piechoty BORSUK dla Sił Zbrojnych RP. Umowa dotyczy także, oprócz borsuków w wersji bojowej, wozów rozpoznania, dowodzenia, ewakuacji medycznej, zabezpieczenia technicznego i rozpoznania skażeń.

