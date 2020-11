Białoruś: bp Kosobucki komentuje słowa Łukaszenki. „Trzeba było napluć na Kościół i obrzucić go błotem”

Wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mohylewskiej, biskup Jerzy Kosobucki, skomentował wypowiedzi prezydenta Łukaszenki, który m.in. zarzucił działalność antypaństwową zwierzchnikowi Kościoła na Białorusi, abp. Kondrusiewiczowi.

Jak informowaliśmy, w poniedziałek podczas spotkania z prawosławnym egzarchą Białorusi prezydent Białorusi, Aleksandr Łukaszenko powiedział, że trzeba intensywnie kształcić „swoich katolickich duchownych”, żeby księża nie przyjeżdżali z Polski. „Jak możemy teraz przyjmować duchownych z Polski, gdy państwo polskie, czysto katolickie, zajęło takie stanowisko względem Białorusi? To nienormalne” – oświadczył białoruski przywódca. Zarzucił też zwierzchnikowi Kościoła Katolickiego na Białorus, metropolicie mińsko-mohylewskim abp. Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, działalność antypaństwową. Według Łukaszenki, arcybiskup „jeździł do Polski i otrzymywał konsultacje, jak niszczyć kraj”. Dodał, że „na coś podobnego nikomu się nie pozwala”.

We wtorek do tych wypowiedzi Łukaszenki odniósł się wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mohylewskiej, biskup Jerzy Kosobucki, zamieszczając wpis na portalu społecznościowym. Zaznaczył, że podczas spotkania prezydenta z egzarchą Białorusi padło wiele słów na temat Kościoła Katolickiego na Białorusi. Zaznaczył, że są to słowa „nie tylko i nie tyle” jednego człowieka, ale słowa włożone mu w usta przez „pewnych ‘ideologów’ i ‘polittechnologów’, którzy przygotowali to spotkanie”.

„Nie ma sensu komentować słów zniewagi i pomówień pod adresem poważanego metropolity Tadeusza Kondrusiewicza, bo na ten temat niejednokrotnie wypowiadałem się publicznie i oficjalnie” – napisał biskup. „Ten fejk to całkowicie niczym nie poparte kłamstwo, które nie wytrzymuje krytyki. To gra polityczna i nic więcej”.

Bp Kosobucki zaznaczył, że kwestia posługujących na Białorusi księży katolickich, „była zawsze tematem szantażu i nacisku na Kościół”. Dodał, że nie ma się co dziwić, że dzieje się to ponownie. Biskup podkreślił, że obecnie Kościół katolicki sprzeciwia się przemocy czy katowaniu ludzi, a szczególnie modli się za więźniów politycznych oraz występuje przeciwko represji, prześladowaniu, naruszaniu praw człowieka. Zaznaczył również, że Kościół modli się „za tych, którzy wydają i wykonują zbrodnicze rozkazy przeciwko narodowi”.

„Kościół wzywa do jedności, solidarności, wspierania się nawzajem, do bycia jednym ludem, narodem. A wszystko to w naszym kraju dziś uważa się za coś złego” – pisze bp Kosobucki. „Dlatego trzeba było napluć na Kościół Katolicki i obrzucić go błotem. Zastraszać, anonsować kolejny krok w prześladowaniach (temat zagranicznych księży). W związku z tym usłyszeliśmy to, co usłyszeliśmy”.

Biskup nisko ocenił przy tym tych, którzy według niego podpowiedzieli Łukaszence takie wątki i zastanawiał się, stawiając „pytania retoryczne”, czy przypadkiem nie chcieli zdyskredytować białoruskiego prezydenta.

31 sierpnia bieżącego roku abp Kondrusiewicz nie został wpuszczony na terytorium kraju. Odmówiono mu wówczas wjazdu bez podania przyczyny.

catholic.by / Kresy.pl