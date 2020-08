Armia białoruska przeprowadzi manewry pod Grodnem – wynika z informacji portalu belta.by uzyskanych od Ministerstwa Obrony.

Manewry mają odbyć się w dniach 28-31 sierpnia. Wczoraj minister obrony Wiktor Chrenin wysłuchał propozycji urzędników dotyczących organizacji szkoleń bojowych, a następnie wydał polecenie zorganizowania ćwiczeń, które pozwolą jednostkom wojskowym ćwiczyć obronę Grodna.

W celu przeprowadzenia kompleksowych manewrów taktycznych utworzona została grupa wojsk, w skład której wchodzą wojska powietrznodesantowe, zmotoryzowane, czołgowe, artyleryjskie, a także bezzałogowe aparaty latające i oddziały walki radioelektronicznej – poinformowano.

Grupa wojsk ma zostać rozmieszczona na poligonach. Z lotniska Maczuliszczach do Lidy zostaną przemieszczone śmigłowce w celu zabezpieczenia zgrupowania. Batalion spadochroniarzy ze 103 brygady powietrzno-desantowej już udał się do wyznaczonego punktu i przystąpił do działań w zakresie zwalczania dywersji. Poinformowano również, że na poligonie w Domanowo dywizjony systemów rakietowych przeprowadzą strzelania bojowe z zestawu Tunguska. Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę. Lotnictwo będzie kontynuowało planowe loty samolotów An-26, Jak-130, Su-30SM w ramach ochrony granicy z powietrza.

Minister obrony powiedział: Z różnych źródeł otrzymujemy raporty, które mogą nas niepokoić. Tworzymy prognozy dotyczące rozwoju różnych scenariuszy. Mając to na uwadze, postanowiłem zorganizować złożone ćwiczenia taktyczne dla żołnierzy Zachodniego Dowództwa Operacyjnego na taktycznym kierunku Grodno. (…) Mogę śmiało stwierdzić, że Siły Zbrojne są gotowe do walki. Morale jest wysokie. Jesteśmy gotowi do wykonywania misji. Naszym głównym zadaniem jest zachowanie integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności kraju. I my wykonamy to zadanie. Wszyscy jesteśmy Białorusinami. To nasza ziemia. Nie oddamy jej nikomu.

Plan ćwiczeń został już zaakceptowany przez Łukaszenkę.

Kresy.pl / belta.by