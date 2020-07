Dziennikarz chińskiej rządowej telewizji przypomina, że Władywostok położony był na chińskiej ziemi

Dziennikarz telewizji CGTN, uznawanej za tubę propagandową chińskiego rządu, zareagował na swoim Twitterze na publikację przez rosyjską ambasadę w Chinach filmu z okazji 160 rocznicy powstania Władywostoku. Jego zdaniem przywołuje on „gorzkie wspomnienia tych upokarzających dni w 1860 roku”.

Dziennikarz Shen Shiwei zaznaczył, że jego wpis nie jest w żaden sposób powiązany z „żądaniami terytorialnymi” i szanuje on postanowienia traktatu pokojowego zawartego w Pekinie w 1860 roku.

Zauważył, że Władywostok przed założeniem tam w 1860 roku przez Rosjan portu wojennego, nazywał się Haishenwai i był położony na chińskiej ziemi.

This “tweet” of #Russian embassy to #China isn’t so welcome on Weibo

“The history of Vladivostok (literally ‚Ruler of the East’) is from 1860 when Russia built a military harbor.” But the city was Haishenwai as Chinese land, before Russia annexed it via unequal Treaty of Beijing. pic.twitter.com/ZmEWwOoDaA

— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) July 2, 2020