Graniczne potyczki chińsko-indyjskie spowodowały trzy ofiary śmiertelne

Utarczki między armią indyjską i chińską w dolinie Galwan w himalajskim regionie Ladakh stają się coraz bardziej niebezpieczne. Doprowadziły już od ofiar śmiertelnych.

Portal najpopularniejszego indyjskiego tygodnika – „India Today” podał we wtorek, że w dolinie Galwan doszło do starcia między oddziałami armii indyjskiej i chińskiej, które doprowadziło do ofiar śmiertelnych. Do konfrontacji miało dojść w nocy. Zginęło co najmniej trzech przedstawicieli indyjskiej armii w tym jeden w randze pułkownika dowodzący batalionem piechoty. W oficjalnym komunikacie indyjskiej armii poinformowano również o ofiarach śmiertelnych wśród Chińczyków, ale nie sprecyzowano ich liczby.

Podobnie jak w poprzednich tego typu incydentach, żadna ze strony nie użyła broni palnej. Jak podał w kolejnym artykule „India Today” żołnierze obu stron użyli kamieni, metalowych pałek, a czasem gołych pięści. Wiadomo również, że poza trzema ofiarami śmiertelnymi po stronie indyjskiej odnotowano 11 poważnie rannych.

Sytuacja w himalajskiej dolinie eskaluje od początku maja odkąd obie strony zwiększyły liczbę żołnierzy pojawiających się na spornym terytorium. Przedmiotem sporu jest ważna droga biegnąca w wysokogórskiej dolinie. Do starcia miało dojść po tym gdy Hindusi i Chińczycy próbowali dokonać „deeskalacji” sytuacji na granicy. W efekcie doszło jednak do jej poważnego zaostrzenia. To pierwsze ofiary śmiertelne na chińsko-indyjskiej granicy od 1975 r.

W dolinie Galwan pojawili się już „wyżsi oficerowie” obu państw, którzy mają wyjaśnić sytuację. Pekin oskarżył Hindusów o doprowadzenie do starcia. „15 czerwca oddziały indyjskie naruszyły poważnie konsensus dwóch stron, dwukrotnie przekroczyły nielegalnie granicę i przeprowadziły prowokacyjne ataki na chiński personel” – powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL Zhao Lijian, który wyraził „zdecydowany protest” przeciwko tego rodzaju działaniom drugiej strony.

To kolejny okres zaostrzenia sytuacji na himalajskiej granicy chińsko-indyjskiej. Do starć między żołnierzami indyjskimi i chińskimi z użyciem kamieni dochodziło już latem 2017 r. W 1962 Chiny stoczyły z Indiami w regionie Ladakh krótką wojnę zakończoną zwycięstwem Pekinu.

