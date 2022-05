Kułeba: Jeśli nie uzyskamy statusu kandydata do UE, uznamy, że Europa nas oszukuje

Parada Polskości to odbywający się co kilka lat masowy marsz Polaków na Litwie głównymi ulicami Wilna. W niedzielę zgromadził ona tysiące rodaków z Wileńszczyzny, co zrelacjonowaliśmy na naszym portalu. Wydarzenia stało się kanwą wpisu posła Kamińskiego na Facebooku na temat braku realizacji praw Polaków na Litwie do podtrzymywania tożsamością narodowej.

"Tego rodzaju manifestowanie polskości w Wilnie uważam za bardzo potrzebne. Choć Polacy stanowią oficjalnie 15 proc. mieszkańców miasta i większość na obszarach byłego województwa wileńskiego, to na co dzień, w przestrzeni publicznej Wilna jest to niemal niewidoczne" - ocenił we wtorek poseł Konfederacji. Jak podkreślił - "Mimo zwartego zamieszkania Polaków, w rejonach wileńskim i solecznickim stanowiących większość, język polski nie jest dopuszczony w roli drugiego języka urzędowego. Nie ma polskich nazw miejscowości i ulic".