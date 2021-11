Kryzys migracyjny (Kresowy Przegląd Tygodnia #52)

Tygodniowy przegląd wydarzeń związanych z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy.

Przegląd tygodnia nr 52 z przyczyn technicznych udostępniony będzie jedynie w formie artykułów na naszym portalu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, do formy mailowej wrócimy już w przyszłym tygodniu.

W czwartek okolicach Czeremchy na Podlasiu doszło do próby nielegalnego sforsowania granicy przez blisko 200 agresywnych migrantów; do podobnych sytuacji dochodziło przez cały tydzień; nawet funkcjonariusze białoruskich służb rzucali w Polaków kamieniami; ośrodek dla migrantów przygotowany przez Białorusinów odwiedzili przedstawiciele ONZ, migranci skandowali do nich: „Niemcy! Niemcy!”; w ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie w województwie lubuskim doszło do zamieszek; sytuację opanowano, służby pokazały nagrania; rosyjskie i białoruskie myśliwce wspólnie patrolowały w czwartek białoruską granicę; Morawiecki: Jesteśmy w każdej chwili gotowi sfinansować powrót migrantów do kraju ich pochodzenia; Frontex współpracuje z polskimi władzami w celu zorganizowania w najbliższych tygodniach repatriacji do Iraku; do 23 listopada zarejestrowano 10 321 nieautoryzowanych przekroczeń granicy z Polski do Niemiec; premier i prezydent RP spotykają się z szeregiem europejskich przywódców, aby wypracować wsparcie dla Polski; Ukraina zamknęła przestrzeń powietrzną dla białoruskich samolotów; pod koniec miesiąca wejdą w życie nowe sankcje wymierzone we władze Białorusi; Putin odbył w środę rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem; Łukaszenko w ośrodku dla migrantów – wezwał Polaków, żeby przepuścili ich do Niemiec; zapowiada też, że imigranci będą chcieli przedostać się do UE przez Ukrainę.

Kryzys migracyjny

W czwartek okolicach Czeremchy na Podlasiu doszło do próby nielegalnego sforsowania granicy przez blisko 200 migrantów. Ponownie użyto lamp stroboskopowych i rzucano kamieniami. Polski żołnierz został poszkodowany. Wszystko działo się pod okiem białoruskich służb. Do podobnych sytuacji dochodziło przez cały tydzień. W sobotę podczas zbiorowej, siłowej próby przekroczenia granicy przez nielegalnych imigrantów w Starzynie, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali kamieniami w polskich mundurowych. Zniszczone zostały policyjne radiowozy. Policja regularnie łapie kolejnych przemytników ludzi, w większości obcokrajowców.

W sobotę białoruskie media podały, że tymczasowy ośrodek dla migrantów, zorganizowany przez Białoruś w centrum transportowo-logistycznym niedaleko przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica, odwiedzili przedstawiciele ONZ. Według relacji medialnych, migranci skandowali do nich „Niemcy! Niemcy!”. Sygnalizowali w ten sposób, dokąd zamierzają się dostać, po przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej. W sieci zamieszczono nagranie wideo, przedstawiające tę sytuację. Według mediów białoruskich, migranci chcą otwarcia korytarza humanitarnego, który umożliwiłby im przedostanie się do Europy. Oczekują, że kraje członkowskie Unii Europejskiej jak najszybciej podejmą działania w tym celu.

W czwartek w ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie w województwie lubuskim doszło do zamieszek, które w mediach określono mianem „buntu”. Według informatora portalu wPolityce.pl, kilkuset imigrantów próbowało sforsować bariery, w tym ogrodzenie, i uciec ze strzeżonego ośrodka. Znajduje się on niedaleko granicy z Niemcami.

Wieczorem policja i Straż Graniczna poinformowały, że sytuacja została opanowana. Agresywni mężczyźni zdemolowali pokoje, próbowali sforsować ogrodzenie. Twierdzili, że chcą dostać się do Niemiec. W piątek polskie służby oficjalnie opublikowały fragmenty nagrań, przedstawiających zdarzenia w Wędrzynie.

Rosyjskie i białoruskie myśliwce wspólnie patrolowały w czwartek białoruską granicę, poinformowało białoruskie ministerstwo obrony.

Jesteśmy w każdej chwili gotowi sfinansować powrót migrantów do kraju ich pochodzenia. Nasze akcje dyplomatyczne zostały uwieńczone sukcesem, i z Turcji, i z Iraku dużo mniej migrantów dociera na terytorium Białorusi – mówił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji prasowej w Tallinie.

Rzecznik agencji powiedział w środę, że Frontex współpracuje z polskimi władzami w celu zorganizowania w najbliższych tygodniach repatriacji do Iraku lotami czarterowymi 1700 migrantów.

Według ustaleń niemieckiej policji federalnej do 23 listopada zarejestrowano 10 321 nieautoryzowanych przekroczeń granicy z Polski do Niemiec. Tylko w listopadzie takich przypadków było 2480. Policja łączy je z sytuacją na granicy Polski i Białorusi.

W niedzielę szef rządu rozpoczął serię spotkań z europejskimi liderami w związku z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy. Rano w niedzielę odbył rozmowę z premier Estonii Kają Kallas, następnie z szefową litewskiego rządu Ingridą Szimonyte. Wizyta na Łotwie była ostatnim punktem niedzielnej podróży. We wtorek premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Zagrzebiu z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem. W środę Morawiecki rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W czwartek premier Polski odwiedził Berlin i spotkał się z Angelą Merkel. W ostatnich dniach premier spotkał się też z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej. Czesi zaproponowali wysłanie na polsko-białoruską granicę żołnierzy. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Ukraina do tej pory nie przyłączyła się do unijnych sankcji sektorowych wobec Białorusi, która jest jednym z jej głównych partnerów gospodarczych. Zamknęła jedynie swoją przestrzeń powietrzną dla białoruskich samolotów. W ramach wspólnej operacji specjalnej „Polesie” ukraińska straż graniczna, gwardia narodowa, wojsko i policja mają zwiększyć ochronę granicy z Białorusią, żeby nie dopuścić do potencjalnego kryzysu migracyjnego.

Minister spraw zagranicznych Estonii Eva-Maria Liimets zapowiedziała, że pod koniec miesiąca wejdą w życie nowe sankcje wymierzone we władze Białorusi. „Obecnie nowe sankcje są koordynowane z innymi podobnie myślącymi krajami, na przykład z USA, które także mogą nałożyć swoje sankcje na początku przyszłego miesiąca”.

Władimir Putin odbył w środę rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. W oświadczeniu na jej temat, jakie ukazało się na oficjalnej stronie internetowej Kremla, wśród „aktualnych problemów międzynarodowych” o jakich rozmawiali politycy w pierwszej kolejności wymieniono sytuację „na granicach Białorusi z państwami UE”. Potwierdzono celowość nawiązania systemowego współdziałania między Unią Europejską a Mińskiem. Putin odniósł się jednak także do Polski. Według oświadczenia „zwrócono uwagę na fakty użycia przez polskich funkcjonariuszy armatek wodnych, gazu łzawiącego, grantów hukowo-błyskowych i innych środków specjalnych”.

W piątek podczas swojej wizyty w ośrodku dla migrantów w Bruzgach, białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko wezwał Polaków, żeby przepuścili cudzoziemców przez granicę, a Niemców, żeby ich do siebie wzięli. „Nie możemy zacząć wojny, żeby oczyścić dla was korytarz przez Polskę do Niemiec” – powiedział. Dodał, że Białoruś nie będzie nikogo trzymać u siebie na siłę.

„Uchodźcy z Afganistanu będą próbowali przedostać się do Unii Europejskiej przez Ukrainę” – powiedział Aleksandr Łukaszenko, przebywając w piątek w obozie imigrantów w pobliżu przejścia Bruzgi na granicy białorusko-polskiej.

