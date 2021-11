Łukaszenko zapowiada, że imigranci będą chcieli przedostać się do UE przez Ukrainę

„Uchodźcy z Afganistanu będą próbowali przedostać się do Unii Europejskiej przez Ukrainę” – powiedział Alaksandr Łukaszenko, przebywając w piątek w obozie imigrantów w pobliżu przejścia Bruzgi na granicy białorusko-polskiej – poinformowała agencja Biełta.

Łukaszenko krytykuje Ukrainę za to, że budują siły bezpieczeństwa na granicy, aby zatrzymać migrantów. „Jest inny temat, który nas niepokoi. Zbombardowali Afganistan, zniszczyli kraj. Afgańczycy uciekają z kraju drogą powietrzną, a nawet lądową. Starają się przejść nie tylko przez Białoruś, ale także przez Ukrainę. Ukraina zaczęła rozmieszczać swoje wojska na granicach, aby uniemożliwić uchodźcom przedostanie się przez nie” – mówił.

Według prezydenta Białoruś nie zatrzyma imigrantów w drodze do Unii Europejskiej. „Pomożemy tym, którzy chcą wrócić do domu, ale nie zrobimy tego na siłę. To ich prawo. Ci, którzy chcą iść na zachód, mają do tego prawo. Nie będziemy ich łapać i bić, przetrzymywać za drutem kolczastym” – powiedział białoruski przywódca.

Jak informowaliśmy, podczas swojej wizyty w ośrodku dla migrantów w Bruzgach, białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko wezwał Polaków, żeby przepuścili cudzoziemców przez granicę, a Niemców, żeby ich do siebie wzięli. „Nie możemy zacząć wojny, żeby oczyścić dla was korytarz przez Polskę do Niemiec” – powiedział. Dodał, że Białoruś nie będzie nikogo trzymać u siebie na siłę.

Białoruskie media państwowe relacjonowały wizytę w wyraźnie propagandowym tonie. Agencja Biełta podkreślała, że cudzoziemcy powitali Łukaszenkę oklaskami. Serwisy zamieszczały też zdjęcia uśmiechniętych migrantów, w tym tych, którzy najwyraźniej witali się i rozmawiali z politykiem.

