Kreml: Putin i Xi nie rozmawiali o ukraińskiej formule pokojowej

Według rzecznika Kremla, prezydenci Rosji i Chin nie rozmawiali o propozycjach strony ukraińskiej ws. zakończenia wojny.

W środę rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, skomentował kwestię tzw. ukraińskiej formuły pokojowej, w kontekście rozmów przywódców Rosji i Chin. Oświadczył, że prezydenci Władimir Putin i Xi Jinping nie rozmawiali na ten temat podczas spotkań w Moskwie.

„Nie, ukraińska formuła pokojowa nie była omawiana” – powiedział Pieskow. Dodał, że miała miejsce „wymiana opinii na temat zapisów chińskiego planu pokojowego”.

Przeczytaj: Koniec z walkami, mentalnością zimnowojenną i sankcjami. Stanowisko Chin ws. zakończenia wojny na Ukrainie

Według rzecznika Kremla, żal ze strony ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że Pekin nie odpowiedział na jego ofertę dołączenia do ukraińskiej formuły pokojowej, to sprawa dotycząca relacji między Ukrainą a Chinami.

Pieskow przypomniał też, że we wtorek Putin wspomniał o rozmowach na temat tzw. chińskiego planu pokojowego, podsumowując swoje rozmowy z Xi. Rosyjski przywódca oświadczył wówczas, że wiele zapisów tego dokumentu może być podstawą dla uregulowania konfliktu, gdy Zachód i władze w Kijowie będą na to gotowe. Dodał, że jak na razie nie widzi takiej gotowości.

Przypomnijmy, że we wspólnym oświadczeniu po spotkaniu Xi-Putin, Rosja i Chiny podkreślają, że system światowy szybko zmienia się w wielobiegunowy i zamierzają bronić tego kierunku, sprzeciwiając się hegemonicznej pozycji USA. W dokumencie Rosja pozytywnie ocenia stanowisko Chin względem Ukrainy, a Chiny analogicznie oceniają gotowość Rosji do rozpoczęcia negocjacji. Mowa tu zasadniczo o tzw. chińskim planie pokojowym dla Ukrainy. W oświadczeniu zaznaczono, że dla „rozwiązania kryzysu ukraińskiego” należy zapobiegać „konfrontacji blokowej i zaognianiu konfliktu”. Oba państwa apelują o „unikanie pogłębiania kryzysu na Ukrainie”, by nie przeszedł on do „fazy niekontrolowanej”.

We wtorek prezydent Zełenski poinformował, że Ukraina przekazała Chinom tzw. ukraińską formułę pokojową, za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych, a także publicznie. Dodał, że Kijów czeka na odpowiedź ze strony Pekinu.

Przypomnijmy, że ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawił swoje warunki zakończenia wojny, tzw. 10-punktową formułę pokojową, podczas swojego przemówienia do uczestników szczytu G20 na indonezyjskiej wyspie Bali w listopadzie 2022 roku. Były to: bezpieczeństwo radiacyjne i jądrowe, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne, uwolnienie wszystkich więźniów i deportowanych, realizacja Karty Narodów Zjednoczonych i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy oraz porządku światowego, wycofanie wojsk rosyjskich i zaprzestanie działań wojennych, powrót sprawiedliwości, przeciwdziałanie ekobójstwu (zbrodni przeciw środowisku), zapobieganie eskalacji.

