Daniłow: Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia kontrofensywy. Może zacząć się nawet jutro

Armia Ukrainy jest gotowa do rozpoczęcia długo zapowiadanej kontrofensywy – oświadczył sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ołeksij Daniłow.

Daniłow udzielił wywiadu brytyjskiej stacji BBC. W opublikowanym w sobotę materiale oświadczył, że Ukraina jest gotowa do rozpoczęcia „długo oczekiwanej kontrofensywy przeciwko siłom rosyjskim”. Nie wskazał jednak, kiedy konkretnie kontrofensywa się rozpocznie. Zaznaczył, że natarcie ukraińskiej armii może rozpocząć się „jutro, pojutrze albo za tydzień”. Zaprzeczył sugestiom, że kontrofensywa już się rozpoczęła.

Daniłow zastrzegł, że ukraiński rząd „nie ma prawa popełnić błędu” w kwestii tej decyzji, ponieważ jest to „historyczna szansa”, której „nie możemy stracić”.

Zaznaczył, że siły zbrojne Ukrainy rozpoczną atak, gdy dowódcy stwierdzą, że „możemy osiągnąć najlepszy wynik w tym momencie wojny”. Zapytany, czy ukraińskie wojsko jest gotowe do kontrofensywy, odpowiedział: „Jesteśmy zawsze gotowi. Tak samo, jak byliśmy gotowi w każdej chwili do obrony naszego kraju”.

„Byłoby dziwne, gdybym podał datę rozpoczęcia działań. Mamy dużą odpowiedzialność wobec naszego kraju. Mamy świadomość, że nie możemy popełnić błędu” – wskazał.

Wyraził opinię, że to „historyczna szansa”.

BBC podkreśla, że w trakcie wywiadu do Daniłowa zadzwonił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, by wezwać go na spotkanie w celu omówienia kontrofensywy.

Daniłow potwierdził, że niektóre jednostki rosyjskiej Grupy Wagnera opuszczają Bachmut. Jak dodał, „przegrupowują się w kolejnych trzech lokalizacjach” i „nie oznacza to, że przestaną z nami walczyć”.

Przedstawiciel Kijowa odniósł się także do kwestii rozmieszczenia przez Rosję taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Nie wyraził zaniepokojenia.

W sobotę rano naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny opublikował wideo wskazujące na początek kontrofensywy. „Nadszedł czas, by odzyskać to, co nasze” – Załużny opisał materiał na Telegramie.

bbc.com / Kresy.pl