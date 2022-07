Kreml chwali współpracę z Arabią Saudyjską

Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow pochwalił współpracę z Arabią Saudyjską na płaszczyźnie surowców strategicznych.

Pieskow powiedział w środę, że Rosja jako największy, obok Arabii Saudyjskiej, eksporter ropy naftowej i największy eksporter gazu ziemnego wysoko ceni sobie współpracę z saudyjską monarchią w ramach grupy OPEC+, jak przytoczył w czwartek portal „Saudi Gazette”.

Deklaracja rzecznika Kremla nastąpiła w dniu, w którym prezydent USA Joe Biden rozpoczął swoją wizytę na Bliskim Wschodzie. W środę wylądował on w Izraelu, ale z tego państwa Biden uda się właśnie do Arabii Saudyjskiej. Pieskow wezwał Bidena by nie próbował nakłaniać Saudyjczyków do uderzenia w rosyjskie interesy poprzez zwiększenie wydobycia i eksportu ropy, co doprowadziłoby do obniżenia jej ceny na światowych rynkach.

Jak zaznacza „Saudi Gazette” taki cel wizyty Bidena w Rijadzie zapowiedział jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Nie ukrywał on, że Waszyngtonowi zależy na obniżeniu ceny surowca.

„Jesteśmy w ramach porozumień OPEC + i bardzo doceniamy pracę, którą udaje nam się wykonać z naszymi partnerami, w tym z wiodącymi partnerami, takimi jak Arabia Saudyjska” – powiedział Sullivan.

„Wysoce doceniamy nasze relacje i interakcję z Rijadem i mamy pewną nadzieję, że budowanie relacji i rozwój relacji między Rijadem a innymi stolicami świata nie będzie w żaden sposób skierowany przeciwko nam” – powiedział z kolei amerykański urzędnik.

saudigazette.com/kresy.pl