Ze względu na „rasistowską” treść filmu „Przeminęło z wiatrem” platforma HBO Max usunęła go ze swojej biblioteki

Film „Przeminęło z wiatrem” został zdjęty z platformy HBO Max po wezwaniach amerykańskich widzów do usunięcia go z tego serwisu streamingowego – poinformowało w środę BBC.

HBO Max oświadczyło, że film z 1939 roku był „produktem swoich czasów” i przedstawiał uprzedzenia etniczne i rasowe, które były odpowiednie dla okresu, w którym dzieje się akcja filmu. Jednocześnie HBO potępiło „rasistowskie” ukazywanie czarnoskórych postaci w produkcji, platforma zapowiedziała również, że film powróci na platformę opatrzony komentarzami na temat jego historycznego kontekstu.

Akcja filmu „Przeminęło z wiatrem”, rozgrywająca się podczas i po amerykańskiej wojnie secesyjnej, była już wcześniej atakowana przez amerykańską lewicę z powodu przedstawienia niewolnictwa. Produkcja oparta na powieści Margaret Mitchell zawiera postacie niewolników, które wydają się zadowolone ze swojego losu i które pozostają wierne swoim byłym właścicielom nawet po uzyskaniu wolności.

Przeminęło z wiatrem, otrzymało 10 Oscarów i pozostaje najlepiej zarabiającym filmem wszechczasów. W oświadczeniu HBO Max przekazało, że „nieodpowiedzialne” byłoby utrzymanie filmu na platformie bez „wyjaśnienia i potępienia” jego „rasistowskich przedstawień”.

Hattie McDaniel odtwarzająca rolę służki/niewolnicy została za swoją rolę nominowana do Oskara za najlepszą rolę drugoplanową. Tym samym była pierwszą czarną aktorką, która została nominowana i która wygrała nagrodę.

„To jedna z najszczęśliwszych chwil w moim życiu i chciałabym podziękować każdemu z was, kto wziął mnie pod uwagę jako kandydatkę do tej nagrody. Wobec waszej szczodrości, czuję ogromną pokorę. Będę traktowała to jako latarnię dla wszystkiego co będę robić w przyszłości. Mam szczerą nadzieję, że zawsze będę dumą dla ludzi mojej rasy i twórców branży filmowej. Moje serce jest zbyt pełne, by powiedzieć wam, co teraz czuję. Pozwolę sobie powiedzieć: dziękuję i niech Bóg was błogosławi” – mówiła aktorka podczas odbierania swojej nagrody.

Kresy.pl/BBC