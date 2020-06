Minneapolis: Radni chcą zlikwidować miejski posterunek policji

Większość rady amerykańskiego miasta Minneapolis opowiada się za likwidacją miejscowego posterunku policji – decyzję ogłoszono w niedzielę. Rada miasta planuje powołać nowy system bezpieczeństwa. Chęć likwidacji funkcjonującej dotychczas w mieście policji jest związana ze śmiercią czarnoskórego mężczyzny Georga Floyda.

Dziewięciu członków rady miasta Minneapolis ogłosiło w niedzielę, że zamierzają zlikwidować miejscowy posterunek policji – podaje „CNN”. W mieście miałby powstać zupełnie nowy system bezpieczeństwa. Cała rada liczy 13 członków. Postulat ma związek ze śmiercią czarnoskórego mężczyzny Georga Floyda.

Jak pisaliśmy, śmierć Georga Floyda, który zmarł w czasie interwencji policji wywołała falę protestów w USA i na całym świecie. W ostatnich dniach w wielu miastach świata dochodziło do protestów i zamieszek.

„Zamierzamy zlikwidować policję w takiej formie, jaka jest obecnie i zamierzamy odbudować wspólnie ze społeczeństwem nowy model bezpieczeństwa publicznego, który byłby rzeczywiście skuteczny” – powiedziała przewodnicząca rady miasta Minneapolis Lisa Bender.

Dodała, że jej zdaniem część funduszy, przeznaczanych do tej pory na policję, powinno się przekierować na bardziej „społeczne inicjatywy” związane z bezpieczeństwem.

Inna przedstawicielka rady Minneapolis Alondra Cano oświadczyła, że policji w mieście nie da się zreformować. „Dlatego chcemy zmiany systemu porządku publicznego” – dodała. Na Twitterze podkreśliła, że wystarczająca ilość radnych popiera taką decyzje w związku z czym ewentualne veto zostanie odrzucone.

A veto-proof majority of the MPLS City Council just publicly agreed that the Minneapolis Police Department is not reformable and that we’re going to end the current policing system.

— Council Member Alondra Cano, City of Minneapolis (@MplsWard9) June 7, 2020