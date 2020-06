Wielka Brytania: Uczestnicy demonstracji wrzucili do rzeki pomnik Edwarda Colstona

W niedzielę dziesiątki tysięcy ludzi wzięły udział w protestach Black Lives Matter w kilku miastach Wielkiej Brytanii. Główny protest odbył się przed budynkiem ambasady USA w Londynie. W Bristolu został zniszczony pomnik handlarza niewolnikami Edwarda Colstona.

W protestach w Bristolu brało udział około 10 tys. osób. Protestujący zrzucili z cokołu pomnik Edwarda Colstona. Wykonany z brązu monument został następnie pomalowany sprayem, przeciągnięty przez miasto i wrzucony do rzeki Avon.

Lokalna policja wszczęła śledztwo w tej sprawie. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel, która sama wywodzi się z mniejszości etnicznych, uznała to zdarzenie za „całkowicie haniebne”. „Jestem pewna, że brytyjskie społeczeństwo zgodzi się ze mną, że to, co widzieliśmy, było całkowicie niewłaściwe, haniebne i, szczerze mówiąc, dlatego właśnie te protesty powinny się zakończyć, a nie trwać. Nie ma usprawiedliwienia dla tego rodzaju gwałtownych zachowań” – powiedziała, cytowana przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Aprobatę dla zniszczenia pomnika wyraził z kolei laburzystowski parlamentarzysta Clive Lewis.

#Bristol statue of Edward Colston has been pulled down and pushed into the harbour during the #BlackLivesMattter march pic.twitter.com/ME1yxAhw7G — BBC Radio Bristol (@bbcrb) June 7, 2020

Colston był żyjącym na przełomie XVII i XVIII w. kupcem, handlarzem niewolnikami, parlamentarzystą i filantropem. „Był członkiem Królewskiej Kompanii Afrykańskiej, która wysłała ok. 80 tys. Afrykanów do Ameryki jako niewolników, ale zarazem był osobą bardzo zasłużoną dla Bristolu, gdzie fundował szkoły, szpitale i kościoły” – przypomina PAP.

W Londynie demonstranci znów zdewastowali pomnik Winstona Churchilla, który jest przez wielu Brytyjczyków uważany za najwybitniejszego w historii premiera kraju w XX wieku. Wcześniejsza dewastacja pomnika zdarzyła się w sobotę.

Watch the moment a statue of slave trader Edward Colston is pulled down in Bristol city centre during #BLMbristol pic.twitter.com/B5JuwoN4u6 — ITV News West Country (@itvwestcountry) June 7, 2020

Protesters against systemic racism in Bristol, United Kingdom, defaced and tore down a bronze statue depicting slave trader Edward Colston, rolling through the streets and then throwing it into the river to a wave of applause. https://t.co/cc86EDQZHq pic.twitter.com/DFJ6M2a9BX — ABC News (@ABC) June 7, 2020

Główna demonstracja odbyła się przed ambasadą USA w Londynie. Pod koniec demonstracji grupa około 400-500 zaczęła rzucać w policję kamieniami i butelkami. Doszło do zamieszek.

W niedzielę w Wielkiej Brytanii manifestacje związane z ruchem Black Lives Matter odbyły się także m.in. w Manchesterze, Nottingham, Wolverhampton, Glasgow i Edynburgu. Wszystkie wspomniane protesty były niezgodne z prawem, ponieważ obostrzenia wprowadzone w Wielkiej Brytanii w związku z pandemią koronawirusa umożliwiają zgromadzenia jedynie do 6 osób. Minister zdrowia Matt Hancock podkreślił w niedzielę, że z pewnością przyczynią się one do wzrostu liczby zakażeń w kraju.

Przyczyną demonstracji w wielu miastach świata jest śmierć czarnoskórego mężczyzny George’a Floyda, który pod koniec maja zmarł podczas policyjnej interwencji w Minneapolis w USA.

Jak pisaliśmy, podczas sobotnich protestów w Londynie rannych zostało 14 policjantów.

