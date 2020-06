Nowe ognisko koronawirusa w Polsce

Prezydent Sieradza Paweł Osiewała w niedziele wieczorem zaapelował do mieszkańców o ostrożność. Poinformował o kolejnych przypadkach koronawirusa w miejscowym szpitalu. Zapowiedział na poniedziałek posiedzenie sztabu kryzysowego.

„Moi Drodzy liczba zarażonych koronawirusem w Sieradzu rośnie. Jutro zwołujemy sztab antykryzysowy będziemy podejmowali stosowne decyzje. Będę Was informował na bieżąco o sytuacji w mieście. Już teraz proszę Was byście na siebie uważali. Wiem, że każdy z nas chciałby już wrócić do normalności ale my dla naszego bezpieczeństwa musimy sami narzucić sobie obostrzenia” – napisał Paweł Osiewała.

„Przypominam Wam to od kilku miesięcy, myjcie dokładnie ręce, noście maseczki i rękawiczki tam, gdzie jest to konieczne, ograniczcie wyjścia z domu do niezbędnego minimum – tylko w ten sposób możemy ustrzec siebie i innych przed zarażeniem” – czytamy na jego profilu na Facebooku.

Lokalne media oraz służby sanitarne poinformowały o 80 przypadkach zakażenia koronawirusem w sieradzkim szpitalu – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Zakażonych zostało 45 pacjentów i 35 pracowników placówki.

Na poniedziałek zostało zapowiedziane w Sieradzu posiedzenie sztabu antykryzysowego. W swoim komunikacie na Facebooku prezydent Osiewała nie potwierdził informacji sugerujących, że sieradzki szpital zostanie zamknięty.

W regionie łódzkim znajdują się aktualnie także inne ogniska koronawirusa. Są wygaszane przez służby sanitarne.

Przykładem jest fabryka mrożonek i lodów w Działoszynie na południu regionu łódzkiego. Zanotowano tam dotychczas 94 przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na 300 przebadanych dotąd pracowników. Na testy czeka tam jeszcze 250 osób – przekazał starosta pajęczański Zbigniew Gajecki.

Wojewoda łódzki Tomasz Bocheński poinformował pod koniec tygodnia, że w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim i w domu pomocy społecznej w Łodzi wykryto kolejne ogniska koronawirusa. Podkreślił, że nie ma jednak obaw o dalsze rozprzestrzenianie wirusa, ponieważ wszystkie kontakty zakażonych zostały tam ustalone.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedziele po południu o kolejnych 312 przypadkach zakażenia koronawirusem. Pod względem liczby zakażeń, tym razem przed województwem śląskim, znalazło się województwo łódzkie – odnotowano tam 119 potwierdzonych przypadków zakażeń SARS-CoV-2.

