Katastrofa F-35 w USA, Amerykanie nie mogą znaleźć wraku

Zaawansowany odrzutowiec F-35B Lightning II rozbił się w pobliżu Charleston Air Force Base w niedzielne popołudnie, a pilot bezpiecznie się katapultował. Problem w tym, że ratownicy nie są pewni, gdzie wylądował samolot.

Jak poinformował The Washington Post, wojsko amerykańskie zwróciło się do opinii publicznej o pomoc w poszukiwaniach myśliwca F-35. Myśliwiec zniknął w niebie nad Karoliną Południową po wyrzuceniu pilota w niedzielę.

Transponder odrzutowca, który zwykle pomaga zlokalizować samolot, nie działał „z jakiegoś powodu, którego jeszcze nie ustaliliśmy” – powiedział Jeremy Huggins, rzecznik Joint Base Charleston. „Dlatego wystosowaliśmy publiczną prośbę o pomoc”.

W apelu opublikowanym w mediach społecznościowych Joint Base Charleston poprosiła opinię publiczną o kontakt z bazą, jeśli ktoś posiada informacje na temat miejsca pobytu samolotu po niedzielnym „nieszczęściu”.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023