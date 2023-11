Karetki wpuszczone do strefy Gazy przez przejście w Rafah

W środę rano egipskie ambulanse zaczęły wjeżdżać do Strefy Gazy przez przejście graniczne w Rafah, przygotowując się do transportu ciężko rannych palestyńskich pacjentów na leczenie w egipskich szpitalach.

Jak przekazała agencja prasowa Anadolu, w środę rano egipskie ambulanse zaczęły wjeżdżać do Strefy Gazy przez przejście graniczne w Rafah, przygotowując się do transportu ciężko rannych palestyńskich pacjentów na leczenie w egipskich szpitalach. Przez przejście graniczne przejechało 40 karetek z Egiptu.

Egipskie szpitale zostały ponownie wyposażone i zmodernizowane w ramach przygotowań na przyjęcie około 80 krytycznie rannych Palestyńczyków.

Poinformowano również, że samochody osobowe i ciężarówki zaczęły przemieszczać się w stronę Gazy, a w Egipcie rozpoczęły się przygotowania do zapewnienia dalszej pomocy humanitarnej dla oblężonej enklawy. „Kilka osób obcej narodowości zebrało się przed bramą przejścia granicznego. Jednak na razie żadna karetka nie wjechała po palestyńskiej stronie przejścia” – relacjonuje korespondent Anadolu.

Korespondent potwierdził ponadto, że zespoły Czerwonego Krzyża i Lekarzy bez Granic również przebywały po palestyńskiej stronie przejścia granicznego.

We wtorek wieczorem władze egipskie poinformowały Generalny Urząd ds. Przejść i Granic w Gazie, że w środę zostanie otwarte przejście graniczne w Rafah, aby ułatwić przejazd ciężko rannym palestyńskim pacjentom w celu leczenia w Egipcie.

„Strona egipska poinformowała, że w środę 81 ciężko rannych osób uda się na leczenie do egipskich szpitali” – stwierdziły władze.

Jak podał we wtorek wieczorem serwis timesofisrael.com, Egipt rozmieścił w pobliżu przejścia granicznego ze Strefą Gazy w Rafie (Rafah) czołgi i pojazdy opancerzone. W sieci pojawiły się fotografie, mające przedstawiające egipskie wozy opancerzony w rejonie granicy.

Zdaniem komentatorów, są to czołgi M60A3 Patton oraz wozy opancerzone piechoty YPR-765. Prawdopodobnie mają one za zadanie odstraszyć osoby, które próbowałyby nielegalnie przekroczyć granicę.

The Egyptian Army has begun to Deploy a number of M60A3 “Patton” Main Battle Tanks and YPR-765 Infantry Fighting Vehicles near the Rafah Border Crossing between the Sinai Peninsula of Egypt and the Gaza Strip, as Fears continue to mount that Palestinian Refugees may soon begin to… pic.twitter.com/TK4k5CzzzU

