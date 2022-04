Izraelski minister odmówił potępienia Rosji za śmierć cywili w Buczy

Minister finansów Izraela Avigdor Liberman odmówił wprost potępienia Rosji za śmierć cywili w Buczy i innych miastach otaczających Kijów, oświadczając w poniedziałek, że Izrael musi bronić zarówno swoich wartości, jak i własnych interesów podczas trwającej wojny.

Ukraińscy urzędnicy poinformowali w niedzielę, że zostało znalezionych ponad 400 ciał cywilów w miastach wokół stolicy Kijowa, które zostały odbite od sił rosyjskich. Strona ukraińska oskarżyła rosyjskie wojska o ludobójstwo.

„Istnieją trudne obrazy i wszyscy potępiamy wszystkie zbrodnie wojenne”, powiedział Liberman w Army Radio w poniedziałek rano, dodając jednak, że „tu chodzi o wzajemne oskarżenia”.

Pochodzący z Mołdawii Liberman zauważył, że Rosja wezwała do zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji w Buczy i oskarżyła „ukraińskich radykałów” o „rażącą prowokację” w mieście pod Kijowem.

„Rosja obwinia Ukrainę, a Ukraina obwinia Rosję” – powiedział. „Potępiamy, ale tak naprawdę musimy zrozumieć, że trwa krwawa wojna i musimy z jednej strony utrzymać moralną pozycję Izraela, a z drugiej strony chronić interesy państwa Izrael”.

Liberman powiedział: „Popieram przede wszystkim interesy Izraela”, nawiązując do dobrych stosunków Izraela z obydwoma krajami, a także do obecności armii rosyjskiej w Syrii.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych uważa, że nagrania przedstawiające zabitych cywilów w ukraińskim mieście Bucza zostały „zamówione” przez Stany Zjednoczone w ramach spisku mającego obwiniać Rosję. „Kto jest mistrzem prowokacji? Oczywiście Stany Zjednoczone i NATO” – powiedziała w niedzielę rzecznik ministerstwa Maria Zacharowa w wywiadzie dla państwowej telewizji.

Zacharowa powiedziała, że ​​natychmiastowe oburzenie Zachodu w związku ze zdjęciami zabitych cywilów wskazuje, że historia ta była częścią planu zbezczeszczenia reputacji Rosji.

„W tym przypadku wydaje mi się, że fakt, iż te oświadczenia (o Rosji) zostały wypowiedziane w pierwszych minutach po ukazaniu się tych materiałów, nie pozostawia wątpliwości co do tego, kto „zamówił” tę historię”.

Jak poinformowała w niedzielę agencja prasowa Reuters, siły ukraińskie zajęły wszystkie obszary wokół Kijowa. Burmistrz wyzwolonej Buczy poinformował, że podczas miesięcznej okupacji przez armię rosyjską zginęło około 300 mieszkańców. Według nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych, ciała wciąż leżały na ulicach.

Ukraińskie wojska odbiły ponad 30 miejscowości i wsi wokół Kijowa, poinformowali w sobotę ukraińscy urzędnicy, którzy po raz pierwszy od czasu inwazji Rosji 24 lutego przejęli całkowitą kontrolę nad regionem stołecznym.

W Buczy dziennikarze Reutersa widzieli ciała leżące na ulicach oraz dłonie i stopy wielu zwłok wystających z grobu na terenie cmentarza.

Służba ratunkowa Ukrainy poinformowała, że ​​w ciągu jednego dnia podczas przeszukania wsi Dmytriwka na zachód od stolicy znaleziono ponad 1500 materiałów wybuchowych.

W niedzielę, Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau zaapelował, aby społeczność międzynarodowa pomogła Ukrainie zbadać działania armii rosyjskiej w regionie wokół Kijowa, w związku z rosnącym oburzeniem z powodu odkrycia zwłok w miejscowości Bucza.

„Wyzwolenie regionu kijowskiego ujawnia barbarzyńskie okrucieństwa popełniane przez rosyjskie siły zbrojne” – napisał na Twitterze Zbigniew Rau, który w tym roku jest również urzędującym przewodniczącym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

„Wzywam państwa członkowskie OBWE i społeczność międzynarodową do pomocy Ukrainie w zapewnieniu właściwego zbadania tych zbrodni”.

Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss poinformowała w niedzielę, że Wielka Brytania zbiera dowody w celu wsparcia śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję.

Truss napisała o tym na Twitterze: „Jestem przerażona okrucieństwami w Buczy i innych miastach na Ukrainie. Raporty o rosyjskich siłach atakujących niewinnych cywilów są odrażające. Wielka Brytania współpracuje z innymi w celu zebrania dowodów i wsparcia śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zbrodni wojennych”.

