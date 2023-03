”Jeśli się nie zgodzicie na unijne superpaństwo, to nie przyjmiemy Ukrainy do UE” – europoseł PiS o szantażu w UE

We wtorek europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski mówił w Polskim Radiu 24 o szantażu względem Polski w Unii Europejskiej: „jeżeli nie zgodzicie się na centralizację i superpaństwo, to nie przyjmiemy Ukrainy i innych krajów do UE”.

Europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski wyraził opinię, że „potężne siły polityczne” w Unii Europejskiej coraz bardziej konsekwentnie dążą do centralizacji Wspólnoty i budowy superpaństwa. Jako przykład wskazał prace komisji spraw konstytucyjnych Europarlamentu. „W komisjach dzieją się ważne rzeczy i one często umykają uwadze. Bardzo często to, co zostanie wypracowane w komisjach, przechodzi na forum plenarne. Komisja konstytucyjna w tej kadencji decyduje chyba o najważniejszych sprawach czy wskazuje na najważniejsze sprawy, a mianowicie: czym ma być Unia Europejska. Bo komisja ta pracuje nad zmianami w traktatach. Rada czeka, aż powstanie raport na ten temat” – oświadczył europoseł.

„Chodzi o te kwestie, które będą mówiły o tym, czy Unia pozostanie wspólnotą suwerennych państw, czy stanie się superpaństwem, scentralizowanym i zarządzanym przez większościową oligarchię, składającą się z największych państw, największych sił politycznych, które będą narzucały swoją wolę pozostałym, odbiegając tym samym od założeń tej wspólnoty. Jest to też w jakiś sposób gwałcenie zasad demokracji, bo wypycha się te głosy i poglądy, które nie pasują dominującej większości” – wskazał.

Podkreślił, że „nie wiemy, ile się ostanie z tych daleko idących propozycji”. „Prace i posiedzenia trwają. Jest to zapisane w formie 219 stron, co ma być potem przedstawione jako stanowisko Europarlamentu Radzie Unii Europejskiej” – zaznaczył.

„Dziś dominujący nurt mówi, że trzeba dokonać przewrotu ustrojowego, że trzeba zmienić radykalnie traktat lizboński. Mobilizowane są potężne siły polityczne, realizowany jest pewien plan politycznego szantażu: 'jeżeli nie zgodzicie się na centralizację i superpaństwo, to nie przyjmiemy Ukrainy i innych krajów do UE'” – powiedział.

Zobacz także: Europoseł PiS: UE chce zmienić traktaty. Ruszyła pierwsza faza

Przypomnijmy, że w maju ubiegłego roku szefowa KE Ursula von der Leyen opowiedziała się za zmianą traktatów unijnych i za rezygnacją z zasady jednomyślności w głosowaniach dotyczących kluczowych kwestii w Radzie UE.

Zobacz także: Lewica chce „europejskich sił obronnych” i unijnej służby kontrwywiadu

Jak informowaliśmy, Parlament Europejski rozpoczął reformę unijnej ordynacji wyborczej. W maju PE przyjął sprawozdanie z inicjatywy ustawodawczej, które ma na celu zmianę przepisów dotyczących wyborów europejskich. „Projekt aktu ustawodawczego został przyjęty 323 głosami do 262, przy 48 wstrzymujących się, a towarzysząca mu rezolucja przy 331 głosach do 257 i 52 wstrzymujących się” – poinformowano.

Zobacz także: Kaczyński: Niemcy dążą do federalizacji Europy. To przekreśla pamięć historyczną XX wieku

polskieradio24.pl / Kresy.pl