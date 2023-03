Morawiecki: Polska już niedługo otrzyma z UE rekompensatę za broń przekazaną Ukrainie

Premier Mateusz Morawiecki poinformował po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej, że Polska dostanie rekompensatę za broń przekazaną Ukrainie.

Do Wielkanocy Unia Europejska ma przekazać Warszawie ok. 300 mln euro, w kolejnej transzy będą to kwoty rzędu 500-600 mln euro.

– To ogromny sukces Polski, to bardzo ważne, o to zabiegaliśmy od początku i cieszę się, że udało się to zrobić – dodał Morawiecki.

Premier zapowiedział, że będzie kontynuować zabiegi o to, by Europejski Instrument na rzecz Pokoju był jak najwyższy. Jak przekazał, europejscy przywódcy zgodzili się co do tego, że w ciągu najbliższych miesięcy instrument ten będzie opiewał na kwotę 3,5 mld euro.

– A z tego również większość środków trafi do Polski. W końcu została doceniona od strony finansowej rola Polski w wojnie obronnej Ukrainy przeciw barbarzyństwu rosyjskiemu – podsumował premier.

CZYTAJ TAKŻE: WSJ: Polska prowadzi zakrojoną na szeroką skalę naprawę sprzętu Sił Zbrojnych Ukrainy

W marcu 2022 roku w UE uruchomiono fundusz na dozbrajanie Ukrainy – Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF). Chodzi o zwrot kosztów poniesionych przez państwa członkowskie za uzbrojenie przekazane Ukrainie. Jednak faktyczne wypłaty KE dla państw UE, które dostarczają broń, są niewielkie – podkreślali w ostatnich miesiącach unijni dyplomaci.

Polska, która przekazała KE faktury o wartość 2,2 mld euro za dostarczony sprzęt wojskowy (najwięcej ze wszystkich państw UE), na początku br. otrzymała jedynie 27 mln euro.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Czech: Militarnie pomogliśmy Ukrainie ile mogliśmy. Zostało kilka opcji

Kresy.pl / interia.pl