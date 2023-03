Szybka ekspansja ukraińskiego operatora pocztowego w Polsce

Największy ukraiński operator pocztowy Nowa Poszta bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce. Działa u nas od ubiegłej jesieni, a do połowy lata chce mieć już ponad 50 placówek we wszystkich województwach.

W ubiegłą niedzielę media z Ukrainy opisały działania ukraińskiego operatora pocztowego Nova Post Polska (Nowa Poszta Polska), która prowadzi ekspansję na polskim rynku. Szef firmy, Dmytro Werhun zapowiedział, że do końca marca otworzy ona jeszcze 10 oddziałów w naszym kraju. Tym samy, ich łączna liczba wzrośnie do 30. Z kolei do połowy lata w Polsce ma być już ponad 50 placówek ukraińskiej firmy.

„Do końca marca planujemy otworzyć jeszcze 10 nowych [oddziałów – red.], w tym w Olsztynie, Radomiu, Kielcach, Opolu, Częstochowie, Bielsku-Białej. Już 27 marca zostanie otwarty oddział w Jeleniej Górze i Białymstoku. W ten sposób, wszystkie 16 województw zostanie objętych w czerwcu naszymi usługami” – powiedział Werhun.

Szef ukraińskiej firmy oświadczył, że do końca czerwca w Polsce będzie 50 placówek Nova Post Polska. „A do końca roku możemy osiągnąć jeszcze większą liczbę” – dodał. Uważa, że w perspektywie średnioterminowej w Warszawie będzie działać blisko 10 placówek, a do końca roku już 15. Obecnie jest ich sześć.

O tym, że największy ukraiński operator pocztowy Nowa Poszta, utworzona przez przedsiębiorców Wiaczesława Klimowa i Władimira Popereshnyuka, planuje wejść na polski rynek, pisaliśmy w sierpniu ub. roku. Wówczas zapowiedzi firmy wskazywały, że pierwszy oddział ma być otwarty w Warszawie we wrześniu.

Od października 2022 roku ukraińska firma uruchomiła 20 placówek, w tym w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Lublinie, Łodzi czy Rzeszowie. Otrzymała też w Polsce oficjalny status operatora pocztowego. Od tamtego czasu odprawiono ponad 150 tys. przesyłek. Z usług firmy skorzystało 132 tys. klientów, z czego 8,5 proc. to Polacy. Ukraińskie media zwracają przy tym uwagę, że w ciągu 2022 roku kilka raz Nowa Poszta podniosła ceny swoich usług.

Na Ukrainie firma posiada 8,5 tys. placówek i 13,6 tys. paczkomatów. Poza granicami Ukrainy działa w ponad 20 krajach.

Ukraińcy wysłali w 2021 roku za pośrednictwem tej firmy 372 mln paczek (+14 proc.), kilkakrotnie więcej niż przez państwową Ukrposztę. Firma odpowiada za 65 proc. ukraińskiego rynku przesyłek pocztowych, Ukrposhta – do 25 proc., Meest – do 3 proc.

Interfax.com.ua / zn.ua / Kresy.pl