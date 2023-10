Izrael odpowiada na poranny atak. Strefa Gazy pod ostrzałem

Od rana w kierunku Izraela wystrzelono ponad 2200 rakiet. Siły Obronne Izraela oświadczyły, że rozpoczęły operację “Żelazne Miecze” w odpowiedzi na atak Hamasu. Izraelskie wojsko przeprowadziło serię ataków powietrznych na cele w Strefie Gazy.

Rzecznik sił zbrojnych Izraela kontradmirał Daniel Hagari przekazał, że w sobotę od rana w kierunku Izraela wystrzelono co najmniej 2200 rakiet – podaje Times of Israel. Izraelskie wojsko poinformowało, że w odpowiedzi na atak Hamasu rozpoczęło operację “Żelazne Miecze”.

⚔️Swords of Iron⚔️ The IDF is initiating a large-scale operation to defend Israeli civilians against the combined attack launched against Israel by Hamas this morning. pic.twitter.com/O2fuWjFvNb — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

Izraelski premier Bejamin Netanjahu oświadczył w sobotę, że Izrael “jest w stanie wojny”.

Izrael przeprowadził serię ataków powietrznych na cele w Strefie Gazy. Izraelska armia przekazała, że “dziesiątki myśliwców [Sił Obronnych Izraela (IDF)] uderza obecnie w szereg celów” Hamasu – zwraca uwagę Deutsche Welle.

BREAKING: Dozens of Israeli fighter jets start striking Hamas targets in Gaza. It’s not unlikely that an Israeli ground offensive and renewed occupation of the Gaza Strip is being prepared. pic.twitter.com/9Ld4rekVJN — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Hamas przeprowadził w sobotę rano największy do paru lat atak rakietowy na terytorium Izraela, połączony z atakami uzbrojonych bojowników na obszary graniczące ze Strefą Gazy. Ogłoszono też rozpoczęcie nowej operacji wojskowej przeciwko Izraelowi.

W sobotę rano nad ranem niemal na całym terytorium południowego Izraela zawyły syreny alarmowe, ostrzegające przed atakiem rakietowym. Odgłosy rakiet i eksplozji słyszano w rejonach, położonych w pobliżu Strefy Gazy, a nawet Tel Awiwu, położonego 80 km na północ. Mieszkańców wezwano do pozostania w schronach, a mieszkańców rejonu Strefy Gazy, by nie wychodzili z domów. Jedna z rakiet spadła bezpośrednio na Tel Awiw.

Rocket impact in Netivot. (Video: Elior Cohen) pic.twitter.com/r4vTHuu5jw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Podano też, że w południowej części Izraela pewna liczba „palestyńskich terrorystów” przeniknęła na izraelskie terytorium. Część z nich miała dostać się na izraelskie terytorium na paralotniach lub drogą morską.

More Hamas terrorists are reportedly infiltrating Israel again with motorized hang gliders. pic.twitter.com/Mtvm0r05hX — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

timesofisrael.com / dw.com / euronews.com / Kresy.pl