ONZ wzywa Izrael do pozbycia się broni jądrowej

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwało w piątek Izrael do pozbycia się broni jądrowej, do posiadania której kraj ten nigdy się nie przyznał. Rezolucja w opisywanej sprawie została przyjęta w piątek stosunkiem głosów 152 do 5.

Rezolucja zobowiązującą Izrael do pozbycia się broni jądrowej została zgłoszona przez Autonomię Palestyńską i 19 innych krajów, między innymi Bahrajn, Jordanię, Maroko i Zjednoczone Emiraty Arabskie – podaje portal Jerusalem Post. Przeciw rezolucji zagłosowały Kanada, Izrael, Mikronezja, Palau i Stany Zjednoczone. Z kolei 24 kraje, m.in. niektóre państwa UE, w tym Polska, wstrzymały się od głosu.

Rezolucja w sprawie „ryzyka rozprzestrzeniania broni jądrowej na Bliskim Wschodzie” zakłada, że Izrael musi pozbyć się całej swojej broni atomowej i oddać swoje obiekty jądrowe pod nadzór Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Zwrócono uwagę, że „​​Izrael jest jedynym krajem na Bliskim Wschodzie i jednym z niewielu spośród 193 państw członkowskich ONZ, które nie podpisało Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT)”.

W dokumencie wezwano „do przystąpienia do Układu bez dalszej zwłoki, nie rozwijania, nie produkowania, nie testowania ani nie nabywania w inny sposób broni jądrowej, do wyrzeczenia się posiadania broni jądrowej oraz do objęcia wszystkich swoich obiektów jądrowych pełnym zakresem zabezpieczeń Agencji, jako ważnego środka budowy zaufania wśród wszystkich państw regionu oraz jako kroku w kierunku wzmocnienia pokoju i bezpieczeństwa”.

The Jerusalem Post zwraca uwagę, że rezolucja nie wspomina o Iranie, który rozwija program broni jądrowej. „Rezolucja jest w dużej mierze wymierzona w Izrael, który uważany jest za jeden z zaledwie dziewięciu krajów, które posiadają broń jądrową. Izrael nigdy nie przyznał się do posiadania takiej broni” – pisze medium.

Zgromadzenie wezwało także do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej. Izrael jako jedyny kraj zagłosował przeciw. Cztery kraje wstrzymały się od głosu: Stany Zjednoczone, Kamerun, Komory i Tanzania.

jpost.com / Kresy.pl