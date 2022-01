Inflacja w Polsce najwyższa od 21 lat. GUS podał szczegółowe dane

Pakiet Fit for 55 będzie kosztował Polskę 2,4 bln zł do 2030 r. - uważają eksperci z Banku Pekao SA. "Jest to aż o 900 mld zł więcej wobec scenariusza redukcji emisji o 40 proc. (Fit for 40)" - podkreślił we wtorek wicepremier Jacek Sasin.

Ten koszt jest porażający, może sięgnąć nawet 2,4 bln zł do 2030 r. Jest to aż o 900 mld zł więcej wobec scenariusza redukcji emisji o 40 proc. (Fit for 40). Aby jeszcze lepiej zobrazować te dane, dodam, że łączny koszt na każdego obywatela Polski wyniesie ok. 64 tys. zł - oświadczył wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną (DGP). Sasin odniósł się do raportu przygotowanego przez ekspertów z Banku Pekao SA.

"Aby jeszcze lepiej zobrazować te dane, dodam, że łączny koszt na każdego obywatela Polski wyniesie ok. 64 tys. zł. Jeśli zatem obecne podwyżki cen prądu tak bardzo odczuwalne przez Polaków wywołują szok, to co się stanie w najbliższych latach? Przecież to się w żaden sposób nie może kalkulować. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rosnące ceny energii to jeden z kosztów naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Ale dziś ta cena jest za bardzo wyśrubowana" - wskazał wicepremier.