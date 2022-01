Inflacja powyżej 10 proc.? Minister: „Nie można wykluczyć”

Według szefa resortu finansów Tadeusza Kościńskiego nie można wykluczyć, że w bieżącym roku w Polsce przekroczony zostanie 10 proc. poziom inflacji. Kościński poinformował, że Komisja Europejska wyraziła „milczącą zgodę” na zerową stawkę VAT na żywność.

Szef resortu finansów został zapytany w poniedziałek na antenie Polsat News, czy w Polsce „pęknie” granica 10-proc. inflacji. „Nie można nic wykluczyć. Nikt naprawdę nie wie. Oczywiście wszystko robimy, żeby inflacja schłodziła się, nie rosła tak szybko, ale (…) nic nie można wykluczyć” – odpowiedział, cytowany przez PAP.

Minister finansów wyraził opinię, że za wysoką inflację w Polsce odpowiadają przede wszystkim czynniki zewnętrzne – wysokie ceny energii elektrycznej, gazu, paliw. Zaznaczył, że nie wiadomo co się stanie w przyszłości i czy np. ceny uprawnień ETS zdrożeją, lub Gazprom jeszcze bardziej przykręci kurek z gazem.

Zobacz także: Biskupiec: Podwyżki cen ogrzewania o 269,5 proc. „Żeby oszczędzić, zakręcę kaloryfery”

Kościński nie odpowiedział na pytanie, jaki jest wpływ państwa na poziom inflacji. Wyraził opinię, że jest to „kwestia sentymentu”. „Inflacja jest w dużym procencie emocją. Jak będziemy mówili, że będzie duża inflacja, to tak się stanie. Jak racjonalnie będziemy podchodzić, spokojnie – to ta inflacja nie będzie tak szybko rosnąć, nie będzie tej presji i zacznie schodzić, naturalnie zejdzie” – powiedział.

Minister został także zapytany, czy rząd porozumiał się z Komisją Europejską ws. zapowiadanego dalszego obniżenia VAT na paliwa, a także zerowej stawki VAT na żywność. „Dogadane w tym sensie, że KE wie jakie mamy intencje. KE dała milczącą zgodę gdybyśmy podjęli taką decyzję na żywność, ale na razie milczy (na temat tego – PAP) co zrobi, jak obniżamy VAT na paliwo. Myślę, że mamy dobre argumenty żeby nam dali taką zgodę, ale czy będzie to zgoda, czy będzie tak samo jak dla paliwa milcząca zgoda, to zobaczymy” – podkreślił.

Kościński był dopytywany, czy KE może podjąć jakieś działania przeciwko Polsce, gdyby nie wyraziła zgody. Podkreślił, że proponowane rozwiązania mają mieć tymczasowy charakter. „Najważniejsze jest to żebyśmy pomogli polskiej gospodarce, polskim przedsiębiorcom, rodzinom” – powiedział. „Dla nas najważniejsze będzie żeby obniżyć ceny, bo to obniży inflację” – dodał.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w piątek tzw. szybki rachunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Okazało się, że inflacja w Polsce na koniec roku przewyższyła najczarniejsze prognozy. Tak źle nie było od 2000 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 roku były wyższe o 8,6 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku. W stosunku do listopada ub. roku ceny wzrosły o 0,9 proc. Średnioroczna inflacja wyniosła 5,1 proc.

Przypomnijmy, że w związku z rosnącą inflacją Rada Polityki Pieniężnej w ciągu ostatnich czterech miesięcy już czterokrotnie podwyższyła stopy procentowe. W ubiegłym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński skomentował sytuację w kraju, w związku z wysokim poziomem inflacji. Wyraził opinię, że stopy procentowe powinny jeszcze wzrosnąć, żeby zahamować rosnące ceny. Przyznał, że rządowa tarcza antyinflacyjna pomoże, ale na kilka miesięcy.

Pod koniec listopada ub. roku premier Mateusz Morawiecki zaprezentował główne założenia tarczy antyinflacyjnej.

pap / biznes.gazetaprawna.pl / Kresy.pl