Holandia dołącza do „koalicji dronowej”. Chce dostarczać Ukrainie zaawansowane drony

Po Szwecji i Wielkiej Brytanii, Holandia dołącza do założonej przez Ukrainę i Łotwę koalicji, której celem jest dostarczanie ukraińskiej armii zaawansowanych dronów.

W środę holenderska minister obrony Kasja Ollongren powiedziała agencji Reuters, że Holandia dołącza do „koalicji dronowej” – grupy państw-sojuszników Ukrainy, chcących dostarczać zaawansowane drony dla ukraińskiej armii, by wzmocnić jej zdolności ofensywne w wojnie z Rosją.

Ollongren powiedziała, że dla Niderlandów byłby to dodatkowy koszt, ponad 2 mld euro, które już wcześniej wyasygnowano na wsparcie dla Ukrainy.

„Wiemy oczywiście, że drony są bardzo ważne w tej wojnie” – powiedziała holenderska minister. „Dlatego przyłączamy się do koalicji dronów, którą Ukraina założyła wspólnie z Łotwą i innymi krajami, aby mieć pewność, że właśnie to zrobimy – zwiększymy produkcję, wykorzystamy najnowsze technologie i zapewnimy dokładnie to, czego potrzebuje Ukraina”.

Koalicja na rzecz pozyskiwania dronów i sprzętu do walki radioelektronicznej dla ukraińskiej armii zastała powołana wspólnie przez Ukrainę i Łotwę. Decyzję zatwierdzono podczas wizyty łotewskiego ministra obrony Andrisa Sprūdsa w Kijowie. Później do koalicji dołączyły jeszcze Szwecja, a w ubiegłym miesiącu – Wielka Brytania. Brytyjczycy i Holendrzy już wcześniej pomagali Ukraińcom w zbudowaniu ich floty bezzałogowej.

„Nowością jest to, że teraz tworzymy tę koalicję. Łączymy więc, powiedzmy, to, co robimy oddzielnie, w jedną koalicję, która będzie w stanie zaspokoić nowe oczekiwania Ukrainy, w miarę jak widzą, jak rozwija się walka na froncie” – powiedziała Kasja Ollongren. Dodała, że chodzi o możliwość szybkiego dostarczenia na Ukrainę odpowiedniego sprzętu, adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na froncie.

Minister powiedziała też, że Holandia wniesie wkład w zakresie zaawansowanych technologii z sektora komercyjnego. Odmówiła jednak podania szczegółów technicznych czy finansowych.

W poniedziałek w rozmowie z agencją Reuters ukraiński minister cyfryzacji, Mychajło Fedorow powiedział, że w tym roku Ukraina zamierza wyprodukować tysiące dronów dalekiego zasięgu, zdolnych do atakowania celów w głębi Rosji. Według niego, w pracach konstrukcyjnych uczestniczy blisko 10 firm.

Wcześniej informowano, że Ukraina i Dania maja zorganizować ukraińsko-duńskie forum przemysłu obronnego. Ma ono być poświęcone głównie wspólnym projektom w zakresie produkcji dronów.

Reuters / Kresy.pl