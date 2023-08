Gruzin sfałszował stemple kontroli granicznej

Osiem podrobionych odbitek stempli węgierskiej, greckiej oraz gruzińskiej kontroli granicznej ujawnili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi w paszporcie Gruzina podczas rutynowej kontroli legalności pobytu przeprowadzonej w Sieradzu. Ponadto mężczyzna przeterminował pobyt na terytorium Polski oraz dokonał nielegalnego przekroczenia granicy z Czech do naszego kraju.

Do ujawnienia 30-letniego obywatela Gruzji doszło w miniony piątek (11 sierpnia 2023 roku) w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Sieradza. Z ustaleń funkcjonariuszy Straży Granicznej wynikało, że mężczyzna nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w każdym okresie 180 dni oraz dokonał przekroczenia granicy państwowej z Czech do Polski wbrew przepisom. W trakcie analizy gruzińskiego paszportu oraz prześledzenia historii podróży Gruzina, funkcjonariusze zwrócili również uwagę na odbitki niektórych stempli kontroli granicznej, których wygląd nie do końca zgadzał się ze znanymi im wzorami. Okazało się, że osiem z nich zostało sfałszowanych poprzez podrobienie na wzór oryginalnych – a były to stemple węgierskiej, greckiej i gruzińskiej kontroli granicznej.

Wobec 30-latka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu zakończone wydaniem stosownej decyzji, w której określono zakaz wjazdu na teren państw strefy Schengen przez okres 3 lat.

Mężczyzna usłyszał również zarzut posłużenia się podczas kontroli legalności pobytu przerobionym dokumentem paszportowym poprzez zamieszczone w nim podrobione na wzór oryginalnych odbitki stempli węgierskiej, greckiej i gruzińskiej kontroli granicznej w celu zalegalizowania swojego pobytu w Polsce.

Prokurator zastosował wobec Gruzina środki zapobiegawcze w postaci kary grzywny oraz zatrzymania paszportu do czasu realizacji decyzji zobowiązującej do powrotu.

Po zakończeniu czynności cudzoziemiec został zwolniony.

Kresy.pl