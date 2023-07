Gruzin przemycał nielegalnych imigrantów

Funkcjonariusze SG ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali 5 cudzoziemców, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę.

Funkcjonariusze SG ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali 5 cudzoziemców, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. W przestępczym procederze pomagał im Gruzin, który w trakcie kontroli posłużył się podrobionym dokumentem.

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze wspólnego polsko-niemieckiego patrolu prowadzili w Słubicach kontrolę drogową, mającą na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji. W rejonie mostu granicznego zatrzymali osobowego chevroleta na polskich tablicach rejestracyjnych, którym kierował legalnie przebywający w Polsce 24-letni Gruzin.

Pomimo ciemnych szyb w aucie, funkcjonariusze zauważyli, że w chevrolecie było 5 pasażerów. Okazało się, że zatrzymany kierowca udzielał im pomocy w niezgodnym z prawem przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy. Ponadto, podczas legitymowania, 24-latek okazał do kontroli gruzińskie prawo jazdy, które było podrobione. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Oświadczyli, że są obywatelami Iranu, a zatrzymany z nimi Gruzin miał ich dowieźć do mostu granicznego w Słubicach, skąd chcieli się udać pieszo do Niemiec.

W związku z usiłowaniem przekroczenia wbrew przepisom granicy z Polski do Niemiec Irańczyków zatrzymano oraz wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania ich do powrotu. Przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali się karze 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok próby.

Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, cudzoziemcy zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. 24-letni Gruzin został zatrzymany i usłyszał zarzuty udzielenia pomocy 5 Irańczykom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy oraz posłużenia się podrobionym dokumentem. Wobec niego wszczęto postępowanie o zobowiązanie do powrotu. Został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za użycie podrobionego dokumentu jako autentycznego kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.

Kresy.pl