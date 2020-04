Produkcja przemysłowa w Polsce obniżyła się

Napływają pierwsze dane o stanie polskiej gospodarki w czasach pandemii koronawirusa SARS COVID-19. Już w marcu produkcja przemysłowa w naszym kraju obniżyła się.

Według danych z marca produkcja przemysłowa była w Polsce niższa o 2,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak podał Główny Urząd Statystyczny, którego dane przytoczył we wtorek portal Money.pl. Jednak w poszczególnych sektorach spadek jest znacznie większy. Produkcja samochodów obniżyła się o 29 proc. i był to sektor o największym spadku produkcji. Natomiast najbardziej wzrosła produkcja w sektorze farmaceutycznym – o 40 proc. Produkcja rosła także w przemyśle papierniczym, spożywczym, chemicznym, elektrycznym i wyrobów metalowych. W pozostałych branżach produkcja spadła.

To pierwsze tego rodzaju dane na temat sytuacji ekonomicznej Polski w czasach pandemii nowego koronawirusa. W porównaniu do danych z lutego już widać wpływ zarazy. W drugim miesiącu wykazano bowiem jeszcze wzrost produkcji przemysłowej w stosunku rok do roku 0 około 5 proc. Jednak cytowani przez Forsal ekonomiści ostrzegają, że prawdziwego tąpnięcia możemy oczekiwać w danych za kwiecień. To miesiąc w całości objęty ostrymi środkami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa podjętymi przez władze, które oznaczały ograniczenie ruchu ludności i zamknięcie sporej części punktów handlowych oraz większości usługowych. W przypadku wielu zakładów produkcyjnych doszło natomiast do nadwyrężenia czy wręcz przerwania łańcuchów dostaw. Oznacza to więc zarówno szok popytowy jak i podażowy. Dlatego spadek produkcji w kwietniu będzie znacznie większy.

„Polski przemysł wyraźnie odczuł zaburzenie gospodarcze wywołane pandemią. Wiele fabryk zamknięto w trakcie marca, dane o zatrudnieniu pokazały rekordowy spadek, przy czym doszło do zmniejszenia dostępności pracowników w skutek zwiększonej liczby urlopów niepłatnych, zasiłków chorobowych i opiekuńczych” – Money.pl przytacza opinię analityków banku Santander.

Eksperci z banku PKO BP powołując się na dane o zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej sugerują, że w kwietniu produkcja przemysłowa może być nawet około 10 proc. niższa niż rok wcześniej.

money.pl/kresy.pl