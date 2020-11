Konferencja premiera. Ścisłe restrykcje utrzymane będą co najmniej do połowy stycznia

O godzinie 10 rozpoczęła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego dotycząca obostrzeń i kolejnych działań rządu ws. epidemii Covid-19. Ścisłe restrykcje utrzymane będą co najmniej do połowy stycznia, kiedy ma pojawić szczepionka.

Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo poważna. Z zatrwożeniem też obserwuję codzienną liczbę zgonów, za które pośrednio i bezpośrednio odpowiedzialny jest koronawirus – powiedział premier Morawiecki.

Od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły funkcjonować w najwyższym reżimie sanitarnym.

Byliśmy nakłaniani, by otworzyć szkoły, ale do 23 grudnia będą one zamknięte – zapowiedział Morawiecki.

Ferie szkolne będą odbywały się w jednym okresie od 4 do 17 stycznia. Jeśli zostaniemy w domach, to jest szansa, że 18 stycznia zaczną pojawiać się pierwsze partie szczepionki – powiedział premier.

Głos zabrał również minister zdrowia. Adam Niedzielski przyznaje: jeśli dzienna liczba zachorowań spadnie poniżej 15 tys, wrócimy do zasad obowiązujących w strefie czerwonej, jeśli poniżej 10 tys., do strefy żółtej, jeśli za poniżej 4 tys., do zielonej.