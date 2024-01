Polska z najniższym wzrostem gospodarczym od 20 lat

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego polska gospodarka w zeszłym roku prawie nie urosła, lecz pogrążała się w stagnacji. Tak źle nie było od dwóch dekad.

Według wstępnego szacunku GUS Produkt Krajowy Brutto Polski wzrósł w 2023 zaledwie o 0,2 proc. w porównaniu do roku 2022. Oznacza to najniższe tempo rozwoju od wejścia Polski do Unii Europejskiej, jak podkreślił portal Money.pl. Polska gospodarka bardzo poważnie wyhamowała. W 2022 r. wzrost PKB rok do roku osiągnął wysoki poziom 5,3 proc.

Odczyt GUS jest zaskoczeniem dla analityków, którzy prognozowali wzrost co najmniej na poziomie 0,5 proc. Money.pl przytoczyła opinię zespołu analitycznego mBanku – “Wzrost w 2023 roku wyniósł tylko 0,2 proc. To oznacza, że czwarty kwartał był słaby. Wyniki składowych w 2023: konsumpcja prywatna -1 proc. , inwestycje +8 proc., popyt krajowy -4,1 proc.”.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego pozostają jednak optymistami zapewniając, że spowolnienie polskiego wzrostu nie jest wstępem do recesji. Spodziewają się za rok bieżący przyrostu na poziomie 2,3 proc. Twierdzą, że wzrost świadczenia socjalnego na dziecko z 500 na 800 zł oraz podwyższenie płacy minimalnej wytworzą impuls popytowy, który nakręci koniunkturę.

Analitycy PKO BP nazywają ubiegłoroczne dokonania polskiej gospodarki “sporym rozczarowaniem”. Jednak równie optywmistycznie oceniają przyszłość – “perspektywy na 2024 pozostają dobre – ożywienie konsumpcji w końcu nastąpi, a inwestycje mają szansę pozostać na ścieżce wzrostu”.

Inne zdanie mają eksperci banku Pekao – “Boom konsumpcyjny? Jaki boom konsumpcyjny? 2023 zamykamy rozczarowaniem – polska gospodarka urosła tylko o 0,2 proc. a podane dziś dane GUS sugerują słabą końcówkę roku. Konsumpcja prywatna spadła w całym 2023 o 1 proc., co oznacza stagnację w ujęciu rocznym w IV kwartale (fatalny wynik). Inwestycje rzutem na taśmę wykręciły dobry wynik. Gigantyczne wkłady eksportu netto i zmiany zapasów. Piękny obraz równoważenia polskiej gospodarki”.

Czytaj także: Rosjanie twierdzą, że ich wzrost gospodarczy przekroczył cztery procent

money.pl/kresy.pl