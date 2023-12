Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Rosji podało szacunek Produktu Krajowego Brutto na listopd, z którego wynika, że jego wzrost przekroczył prognozy.

Według Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego wzrost PKB Rosji w listopadzie 2023 r. wyniósł 4,4 proc. rok do roku, po odczycie wzrostu o 5,1 proc. w październiku, 5,6 proc. we wrześniu, 5,5 proc. w sierpniu, 5,2 proc. w lipcu, 5,7 proc. w czerwcu, 5,8 proc. w maju, 3,6 proc. w kwietniu, spadku o 0,7 proc. w marcu, 2,6 proc. w lutym i 2,7 proc. w styczniu – podał resort w środowym komunikacie „O aktualnej sytuacji w gospodarce”, który zacytowała agencja informacyjna Interfax.



Jednak, gdy wziąć pod uwagę tylko szacunki w stosuku miesięcznym, pod koniec roku rosyjska gospodarka miała zwolnić obroty. Po wyłączeniu czynnika sezonowego, według wyliczeń ministerstwa, wzrost PKB Rosji w listopadzie wzrost gospodarczy spadł do 0,04 r. w porównaniu do października, z 0,3 proc. w październiku w porównaniu do września.

Według Ministerstwa Rozwoju Rosji na koniec 11 miesięcy 2023 roku PKB był listopadzie o 2,1 proc. wyższy w porównaniu do poziomu sprzed dwóch lat, czyli sprzed inwazji na Ukrainę i rozległych sankcji jakie na atakujące państwo nałożyła Unia Europejska, USA i ich sojusznicy.

Oficjalna prognoza Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego z września zakłada, że ​​PKB Federacji Rosyjskiej w 2023 roku wzrośnie o 2,8 proc., ale szef resortuMaksym Reszetnikow stwierdził, że obecna prognoza wynosi 3,5 proc.

Pod koniec października Bank Rosji podniósł prognozę wzrostu tego wskaźnika w tym roku do przedziału 2,2-2,7 proc. z uprzednich 1,5-2,5 proc. „Wzrost PKB w trzecim kwartale oraz dane operacyjne za czwarty kwartał wskazują, że wzrost aktywności gospodarczej następuje znacznie szybciej niż Bank Rosji spodziewał się w paździeniku w październiku. – Interfax przypomniał jego oświadczenie – Oznacza to, że odchylenie rosyjskiej gospodarki w górę od trajektorii zrównoważonego wzrostu w drugiej połowie 2023 roku okazało się bardziej znaczące. Znajduje to odzwierciedlenie we wskaźnikach bieżącego wzrostu cen. Według Banku Rosji dynamika PKB w 2023 roku będzie wyższy od prognozy z października i przekroczy 3 proc.”

W październiku także kontrolowany przez Amerykanów Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego Rosji.

interfax.ru/kresy.pl