Pakistan rozpoczął import rosyjskiej ropy

Pakistan otrzymał pierwszą dostawę rosyjskiej ropy naftowej. Wszystko w ramach umowy podpisanej przez dwa państwa w kwietniu bieżącego roku.



Statek przewożący 45 tys. ton ropy naftowej przybył w niedzielę do pakistańskiego miasta portowego Karaczi w niedzielę. Kolejne 50 tys. ton ma zostać dostarczonych jeszcze w tym tygodniu, jak przekazała korporacja Pakistan Refinery Limited. To właśnie ta rafineria będzie przetwarzać surową ropę jaką kupiono od Rosjan, podała Al Jazeera.



Premier Shehbaz Sharif nazwał pierwszą dostawę rosyjskiej ropy „dniem transformacji” dla jego kraju. „Spełniłem kolejną z moich obietnic złożonych narodowi” – napisał na Twitterze. „To pierwszy w historii ładunek rosyjskiej ropy do Pakistanu i początek nowych relacji między Pakistanem a Federacją Rosyjską” – stwierdził pakistański premier, który uznał go również za „początek nowych relacji między Pakistanem a Federacją Rosyjską”.



I have fulfilled another of my promises to the nation. Glad to announce that the first Russian discounted crude oil cargo has arrived in Karachi and will begin oil discharge tomorrow.

Today is a transformative day. We are moving one step at a time toward prosperity, economic…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 11, 2023