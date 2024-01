FT: UE grozi uderzeniem w węgierską gospodarkę. W tle sprawa Ukrainy

UE uderzy w węgierską gospodarkę, jeśli premier Węgier Viktor Orban zablokuje pomoc finansową dla Kijowa na zbliżającym się szczycie – podaje Financial Times.

Dziennik Financial Times powołuje się w poniedziałkowym materiale na unijny dokument, do którego dotarli dziennikarze. Jak wskazuje medium, w przypadku zablokowania przez Budapeszt 50 mld euro unijnej pomocy finansowej dla Kijowa, Bruksela planuje “narażenie na szwank węgierskiej waluty i doprowadzenie do załamania zaufania inwestorów, aby zaszkodzić ‘miejscom pracy i wzrostowi gospodarczemu’ na Węgrzech”.

Jak czytamy, w dokumencie wyszczególniono słabości gospodarcze Węgier, takie jak bardzo wysoki deficyt publiczny, wysoką inflację, słabą walutę i najwyższy w UE poziom płatności z tytułu obsługi długu w stosunku do PKB.

Plan KE przewiduje, że jeśli na szczycie europejskim zaplanowanym na 1 lutego nie dojdzie do odblokowania wsparcia, przywódcy krajów UE mieliby zadeklarować, że “w obliczu niekonstruktywnego zachowania Orbana nie widzą możliwości, by Węgry dostawały nadal fundusze unijne”. Jak dodano, spowodowałoby to, że “rynki finansowe oraz firmy europejskie i międzynarodowe mogłyby być mniej zainteresowane inwestowaniem na Węgrzech”.

Mogłoby to spowodować “dalszy wzrost kosztów finansowania deficytu publicznego i spadek kursu waluty” – podkreślono w dokumencie.

Węgierski minister ds. europejskich, Janos Boka oświadczył w rozmowie z Financial Times, że Budapeszt nie zdawał sobie sprawy z potencjalnego zagrożenia, lecz – jak dodał – jego kraj “nie podda się presji”.

“Węgry nie tworzyły powiązania między wsparciem dla Ukrainy a dostępem do funduszów unijnych i odrzucają tworzenie takich powiązań przez innych. Węgry były i będą nadal konstruktywnie uczestniczyć w negocjacjach” – powiedział minister.

Według brytyjskiego dziennika wiele państw UE poparło plan presji gospodarczej na Węgry.

Medium przypomina, że Bruksela już wcześniej wykorzystywała nacisk finansowy przeciwko państwom członkowskim, na przykład wobec Polski i Węgier, motywując to “obawami o praworządność”. “Strategia mająca na celu wyraźne osłabienie gospodarki państwa członkowskiego oznaczałaby duży nowy krok” – dodaje FT.

W grudniu KE pozytywnie oceniła zmiany w węgierskim systemie sądownictwa, odmrażając 10,2 mld euro funduszy polityki spójności. Wciąż jednak zablokowanych jest około 20 mld euro dla Budapesztu.

Unijni przywódcy spotkają się w czwartek na nadzwyczajnym szczycie w sprawie pomocy finansowej dla Kijowa. W grudniu przekazanie Ukrainie 50 mld euro unijnej pomocy finansowej zablokowały Węgry.

Do publikacji odniósł się dyrektor gabinetu politycznego węgierskiego premiera Balazs Orban. “Bruksela stosuje szantaż wobec Węgier, jakby jutra miało nie być, mimo że zaproponowaliśmy kompromis. Budapeszt przesłał w sobotę do Brukseli nową propozycję, precyzując, że jesteśmy otwarci na wykorzystanie budżetu UE na pakiet ukraiński” – napisał polityk na platformie X.

Brussels is using blackmail against Hungary like there’s no tomorrow, despite the fact that we have proposed a compromise.❌

As @FT reports: ‘@JanosBoka_HU said Budapest sent a new proposal to Brussels on Saturday, specifying it was now open to using the EU budget for the… pic.twitter.com/ftH8dCpohJ

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) January 29, 2024