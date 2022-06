Stany Zjednoczone wysłały Ukrainie kolejne haubice M777

Stany Zjednoczone wysłały Ukrainie kolejną partię holowanych haubic M777 155 mm. Pentagon poinformował o tym w czwartek w mediach społecznościowych.

Jak poinformował w czwartek Pentagon na Facebooku, Stany Zjednoczone wysłały Ukrainie kolejną partię holowanych haubic M777 155 mm. Systemy artyleryjskie są częścią pakietu pomocy wojskowej.

„Hubica M777 Korpusu Piechoty Morskiej USA została załadowana na samolot C-17 Globemaster III Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w bazie March Air Reserve Base w Kalifornii w ramach pomocy USA w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy” – czytamy w oświadczeniu.

Zamieścili również zdjęcie haubicy ładowanej do wojskowego samolotu transportowego w bazie Marsh w Kalifornii.

Od początku rosyjskiej inwazji USA przekazały Ukrainie broń o wartości 4 mld dolarów. Dostawy obejmują m.in. rakiety, haubice, drony wojskowe, wyrzutnie rakiet HIMARS oraz zapasy amunicji. „Ukraińskie siły zbrojne są wdzięczne za wsparcie i pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych” – napisał we wtorek Sztab Generalny Ukrainy.

Według Kongresu USA przekazały Ukrainie broń wartą 4 miliardy dolarów – podkreśla serwis NEXTA. Wspomniane dostawy obejmują m.in.: ponad 6,5 tys. przenośnych systemów przeciwpancernych Javelin, 20 tys. lekkiej broni przeciwpancernej AT4, ponad 1,4 tys. przenośnych systemów obrony przeciwlotniczej Stinger, 108 haubic M777 i 220 tys. sztuk amunicji do nich, cztery wyrzutnie rakiet HIMARS, 121 taktycznych dronów szturmowych Phoenix Ghost oraz 700 dronów kamikaze Switchblade.

#AFU are grateful for #US support and assistance Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що «1 червня Сполучені Штати взяли на себе зобов’язання надати Україні ракетні системи високої мобільності (ХАЙМАРС) та боєприпаси.» https://t.co/lsSZO2In5h pic.twitter.com/a6AWtBbmAv

The U.S. has supplied Ukraine with $4 billion worth of weapons, according to Congress

This is what Kyiv received:

🔹6.500 Javelin

🔹20.000 AT-4

🔹< 1.400 Stinger

🔹108 M777 howitzers & 220.000 shells for them

🔹4 HIMARS

🔹121 Phoenix Ghost drone

🔹700 AeroVironment Switchblade pic.twitter.com/QbGerPNisT

— NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2022